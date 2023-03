A debreceni házaspár mesébe illő története 2017-re nyúlik vissza. Sok éve már az angol Birminghamben éltek, viszont itthon tartott esküvőjüket követően elhatározták, hogy Debrecenben fognak letelepedni, amint a gólya bekopogtat hozzájuk. Hat évvel ezelőtt, nyáron vásárolták a kis Kádár-kockájukat, de a felújításnak és a hozzáépítésnek 2019 elején vágtak neki. Fontos szempont volt számukra, hogy az utcaképbe a változtatások után is szerettek volna „beilleni”.

2019-ben kezdték meg a felújítást és a hozzáépítést

Forrás: Bujdos-Boros Kitti-archív

Az eredeti ház 80 négyzetméteres volt, ehhez összesen 135 négyzetmétert építettek: egy nappali-étkezőt 210 cm-es ablakokkal, egy szobát, egy tárolót, egy garázst és a hátsó teraszt. A nagyobb átalakítások mindösszesen 9 hónapot vettek igénybe, viszont a Bujdos család beköltözésekor még korántsem volt teljesen kész minden, illetve a bútorok nagy része is örökölt darab volt. Kitti kezébe vette az irányítást, és „kiélhette” a saját házán a lakberendezés iránti rajongását. Mindeközben fotókon örökítette meg a ház alakulását és álomotthonuk épülését, majd úgy döntött, a képeket megosztja a közösségi médiában. Létrehozott egy Instagram-oldalt, melynek a Kockaházból ÁlomOtthon Blog nevet adta. Kitti portálunknak elárulta, hogy a ház felújításánál és berendezésénél iránymutatást szerzett, ötletet merített a különböző külföldi inspirációs képmegosztó oldalakról, de sokszor a saját feje után ment.

A kezdet kezdetén, beleszerettem egyfajta stílusba, ami végigvezet az egész házon, ettől válik számomra egyedivé. Nem is engedtem az elképzeléseimből, és amit kitaláltam, bárhogyan is, de megvalósítottam

– nevetett Kitti.

Bujdos-Boros Kitti

Forrás: Czinege Melinda

Céltudatossága, kitartása és nem mellesleg szemfülessége meghozta az eredményt, hiszen például a konyhájában található három bárszékre a Facebookon bukkant rá egy debreceni étterem kiselejtezett bútorai között. A közösségi felületek nagyon sokszor voltak segítségükre, sok mindent maguk készítettek, de a legnagyobb projekt mégis a kert volt, aminek kivitelezésében a Youtube-ra támaszkodtak. – Több hónapig egy nagy sártenger uralta a kertünket, de a gyerekek miatt minél hamarabb szerettük volna megcsinálni. Saját tervünk volt a ház mögötti zöld övezet kialakítására, és a legnagyobb videómegosztó portálról „lestük le” miként kellene a fejünkben lévő koncepciót megvalósítani. Örömmel mondhatom, hogy a férjem két keze munkája a ház mögötti rész, nagyjából úgy sikerült minden, ahogy elterveztük, most éppen az öntözőrendszert tanulja, de közben csinálja is – mesélte büszkén Kitti, miközben csillogó szemekkel a férjére, Lászlóra nézett. Megtudtuk, hogy a telek alapterülete 816 négyzetméter, ebből 250 a pázsitos terület, ami a gyerekeknek egy igazi játszóparadicsom, amit két nemrég ültetett fa tesz még különlegesebbé.

A kert egy rész a gyerekeknek egy igazi játszóparadicsom

Forrás: Bujdos-Boros Kitti-archív

Nem tudatos a megosztás

Kitti 2019 óta működő Insta-oldalát több mint 44 ezren követik, beleshetünk a hétköznapjaiba, követői lájkolják a fotóit, nézik a 24 órás sztorikat, amiket megoszt. Elmondta, hogy azzal a céllal indította el az oldalt, hogy másoknak inspirációt adjon.

A felújítás elején, amikor előttünk állt a régi kis „kockánk”, nem igazán találtunk egy alaprajzot vagy mintát mankóként, hogyan lehetne átalakítani egy több mint 40 éves házat egy modern, stílusos otthonná. Lehetőségek hiányában álltunk neki a munkálatoknak, egy igazi szerelemprojektünk volt ez, amit az elejétől kezdve képek formájában a közösségi oldalamon dokumentáltam

– emlékezett vissza Kitti. A kétgyermekes családanya hangsúlyozta, hogy akkor sem volt tudatosság a képek megosztásában, és most sincs. Segíteni szeretne azoknak, akik hasonló helyzetben vannak most, mint ők voltak anno, az általa közzétett fotókkal reménykedik, hogy ihletet tud adni másoknak is. – Az elején mindösszesen tíz ember követett, most pedig óriási ez a szám, több mint 44 ezer ember. Megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogyan nőtt meg ennyire. Az tény, hogy kicsit átalakult már ez az oldal egy életmód felületté, és nemcsak a saját kis kockaházunk felújításának képeit osztom meg, hanem a mindennapi életünkbe is betekintést engedek – fogalmazott. Kitti számtalan privát üzenetet kap, kíváncsiak lettek rá az emberek. Sok visszajelzés érkezik; inspiráló az oldal. – Természetesen vannak rosszindulatú kommentek, de azokra csak akkor reagálok, ha úgy érzem, szükséges. A térköves bejáratot sokszor illetik olyan jelzőkkel, mint kőtenger vagy kőhalom, és szegény gyerekeknek nincs fű, ahol játszanának. Ezekre szoktam válaszolni, hogy van, csak lehet azon a képen pont nem látszik, de szerencsére elkerülnek a bántó vagy sértő hozzászólások – fejtette ki.