Újabb, (majdnem) élő bizonyítékot találtunk arra, hogy néha érdemes feltúrni a különböző vármegyei adok-veszek Facebook-csoportokat, mert egyrészt egy csomó valódi kincsbe, másrészt meg egészen bizarr dolgokba is belefuthatunk, amik ha másra nem, egy mosolyra legalább jók. A mostani eset inkább az utóbbira lesz példa, bár kinek mi jelenti a kincset, ugye.

Szóval, valaki most egy próbababát hirdetett meg Hajdúböszörményben, és mindenképpen ki kell emelnünk az eladó marketingérzékét, ugyanis több pózban és öltözetben is lefotózta az árut, amelynek bal felkarját még egy nonfig tetkó is díszíti. Az első képen egy fűnyírón, alsónadrágban foglal helyet a kockás hasú műanyagbábu, és tényleg már csak a szál Marbi hiányzik az ujjai közül, míg a másodikon strandolós Vin Dieselnek öltözve tekint a távolba a napsütésben, egy családi ház mellett.

Forrás: Facebook / Hajdú-bihari adok/veszek

A vételára sajnos nem derül ki a posztból, mert 1 forintos értékre állították be, de biztosan lesz, akinek minden pénzt megér. A lehetséges használati célokba pedig most inkább nem mennénk bele.