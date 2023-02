Különleges tojásra bukkantak a Hajdú Online munkatársai Balmazújváros határában, a régi temetőben szerdán. Az rendben van, hogy közeleg a húsvét, de ezt a tojást biztosan nem a nyuszi hozta. Ráadásul az is biztos, hogy nem egy kertben kapirgáló tyúk tojta. Dinoszauruszra is tippelhetnénk persze, de ahhoz túl kicsi, ráadásul már ki is halt, így sok esélyt nem látunk arra, hogy szaporodni szeretne.

Forrás: Kiss Annamarie

A szokottnál nagyobb tojás árván hevert a fűben, nem volt a közelében egy madár sem. Minden bizonnyal egy itt telelő példány gondolta már megfelelőnek a korán érkezett tavaszt arra, hogy megkezdje a költési időszakot.

Hamarosan viszont tényleg elkezdődik a költési időszak, így érdemes majd nyitott szemmel járni, nehogy véletlenül kárt tegyünk a madarak tojásaiban. Amennyiben bajba jutott madarat vagy tojásokat lát valaki, érdemes segítségért a Hortobágyi Madárpark - Madárkórház Alapítványhoz fordulni.

Neked van tipped arra, hogy ez mégis milyen madáré lehet? Ha nincs, akkor elég, ha csak bizakodunk benne, hogy nem esik semmi baja ebben az időben.