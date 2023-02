Persze, nem csak erről szól a rendezvény. Balogh András polgármester a Haonnak elmondta: több mint tíz éve a közösségformálás volt az elindítója az eseménynek. – Fontos volt számunkra, hogy Tépén legyenek közösségi események, ahol összejöhet és ismerkedhet a lakosság.

Ez a gasztronómiai fesztivál összehozza az embereket, fiatalokat és időseket egyaránt

– szögezte le, hozzátéve, hogy az elszármazottak napjával összekötött falunappal, illetve az őszi fogathajtó versennyel ugyanez a céljuk.

Balogh András polgármester

Forrás: Kiss Annamarie

Úgy fogalmazott: amíg polgármesterként van jelen a településen, mindig megtartják majd ezeket a közösségi eseményeket.

Nyerni és itt lenni is fontos

Az önkormányzat szervezésében megvalósuló gasztrorendezvényen minden csapat két kilogramm darált húst kapott a kolbászok elkészítéséhez, továbbá egy kilogramm hurkaalapanyagot és a betöltéshez sertésbelet. A versenyzők feladata eltalálni a fűszerezést, és szakszerűen betölteni az alapanyagot. Ezen dolgoztak a helyi nyugdíjas egyesület tagjai is, akik még felmenőiktől örökölt tudással a birtokukban készítették a hurkát, kolbászt a terem egyik sarkában. Sót, borsot, fűszerpaprikát, majoránnát, fokhagymát hoztak magukkal, állították, ennyi kell az ízes disznótoros ételekhez. Nagy Albertné és Antal Lászlóné elmondták, hogy a faluban egyre kevesebb helyen tartanak ma már hízót, de ők még ismerik az állattartás velejáróit, a disznótorok mikéntjét. A rendezvényre évek óta visszajárnak, részt venni és nyerni is szeretnek.

Nagy Albertné és Antal Lászlóné

Forrás: Kiss Annamarie

A derecskei Szivárvány Néptáncegyüttes táncosai sem maradtak otthon szombaton, mindannyian serényen dolgoztak a bekavart alapanyag felett. Míg a fiatalok gombócoltak, az együttes vezetője, Békési András elmondta, hagyományos fűszerezéssel készítik el az ételeiket. A kolbászból nem sajnálják ki a csípős paprikát, persze ügyelnek arra, hogy harmonikus maradjon az ízvilág.

A Szivárvány Néptáncegyüttes csapata

Forrás: Kiss Annamarie

Nem feltétlenül a tapasztalat számít

Az ételeket idén Barabás Zoltán, a Barabás Étterem tulajdonosa zsűrizte. Portálunknak elmondta, az ételek állagát, fűszerezettségét, tálalását is figyeli. – A kolbász esetében fontos, hogy van-e benne elég pörzsanyag, de figyelembe veszem azt is, mennyire homogén, mennyire roppanós. A hurka esetében egyértelműen a belsőség összetétele dönt – sorolta. A jó helyezésért az asztalok tisztaságát és díszítését is megfigyelte a szakember, aki úgy gondolja, egy ilyen versenyen nem az életkor számít, az ügyes, hagyományőrző fiatalok éppúgy elnyerhetik a legjobbnak járó díjat, mint a tapasztalt idősek.

Forrás: Kiss Annamarie

A versenynek mostanra már igencsak vége, az elkészült disznótoros finomságok talán el is fogytak mind egy szálig. A mulatás viszont bizonyosan késő délutánig eltart...

