Porkoláb Ferenc Derecskén, földműves családba született, és felmenői példáját követve ragaszkodik a városához, soha nem hagyná el. Fiatalon kezdett el dolgozni a Szövetkezetben, majd mozis és a művelődési házban fűtő is volt, mára azonban a bihari tájegység szűrének készítéséről ismerik a nevét. Hogy milyen út vezetett a megszerzett szakmától a mai napig rajongásig szeretett hivatásig, arról otthonában beszélgettünk Ferenccel.

1979 óta foglalkozik a szűrrátétkészítéssel, szűr és egyéb használati tárgyak születnek a keze alatt. Munkáját az eltelt évtizedekben számos kitüntetéssel ismerték már el. Úgy véli, szerencsés volt, és ezt a szerencsét egy cigány asszony is megjósolta neki. Rendíthetetlenül hiszi, hogy a hármas szám kíséri végig az útját. Erre biztosíték neki például az, hogy 2014-ben egyszerre három rangos elismerést kapott meg: elnyerte a Népművészet Mestere; a Hagyományőrző; valamint a Derecske Városáért díjat. De a hármas szám mellett érvel, amikor elmondja, éppen ennyien vannak testvérek, és az is, hogy Hajdú-Biharban ő volt a harmincharmadik, aki elnyerte a Népművészet Mestere címet. Legutóbb tavaly novemberben Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatától ünnepi testületi ülésen vehetett át Bocskai-díjat.

Fejből mintázva

Néhány tyúk kapirgált és egy kiakasztott szűr lógott az udvaron (most épp mutatóba, máskor szellőzés céljából) – ez fogadott bennünket. Néhány perc telt csak el, megnézhettük, hogy mutat a szűr a viselőjén. Ferenc magára öltött egy másik darabot, és a fejébe biggyesztette hozzá a darutollas kalapját is. Amikor a házba betértünk, emlékek tárháza tárult elénk; kitüntetések és újságcikkek mellett szeretett feleségének fotói. – Ő volt a segítségem, mindenben – jegyezte meg, s könnybe lábadt a szeme. Az emlékek mellett egy asztalnyi kész munka volt kiterítve, ahogy Ferenc mondja, ez most csak nekünk, hogy lássuk, mi mindenféle dologgal foglalatoskodik. Telefontartók, hűtőmágnesek, énekeskönyv-borítók, neszesszerek, tolltartók, ballagó tarisznyák, párnák, díszek, terítők egytől egyig szűrrátéttel pingálva.

Nemcsak megcsodálhattuk a kész darabokat, azt is megnézhettük, miként készülnek el. Kényelmesre berendezett dolgozósarokba ült le Ferenc, épp csend öleli körbe, máskor a rádió szól mellette. Bekapcsolta a sok évtizedet megélt Csepel 111-es varrógépet, és ahogy zakatolt a tű, járt a céltudatos kéz alatta. Fel-le; fordít; vissza; cikcakk. Ekképp alakult a cifra minta a vázolatlan anyagon. – Kész is – mondta, pedig nekünk ez a néhány pillanat arra sem volt elég, hogy felocsúdjunk a csodálatból. Nem baj, néztünk egy másik mintát is. Szakadt a cérna, – persze, hogy éppen most, amikor közönség is van – de ez sem jelentett gondot, játszi könnyedséggel fűzte újra. (A rutin, az rutin…)

Forrás: Molnár Péter

Nem akart ezzel foglalkozni

Amikor minden levélkét, virágmotívumot, farkasfogat a helyére varrt, ollót ragadt és lenyeste a felesleges felületeket. Minden csattanással egyre élesebben rajzolódott ki előttünk a kép, és míg készült a munkadarab, addig megtudtuk, Ferenc ezt a tudást tulajdonképpen magának köszönheti.

Egy szomszéd nénitől, Piri nénitől láttam én még gyerekként hogyan készül a rátét. Az asszony idővel az édesanyámat is rávette arra, hogy segítsen neki a kimetszésben, végül édesanyám is mindenféle dolgot tudott metszeni. Én meg gyerekként csak néztem, hogy ők farigcsálnak, de nekem eszembe nem jutott, hogy ezzel foglalkozzak. Az, hogy én ezzel foglalkozom, azért az anyósom a hibás

– jegyezte meg. Tőle került ugyanis hozzá egy kidobni szánt régi Singer varrógép, ami aztán csak munkára csalogatta a kézművest. Nem rakta ki az ipartörténeti emléket, inkább haza vitte, megjavította és használni kezdte. – A nejem nem örült neki, mikor idehoztam. Mondom neki, hogy milyen ötletem van. Azt mondja, ó, inkább mennél kapálni, mint ezzel foglalkozni. Ha eljön az ideje, azt is meg fogom tenni – emlékezett vissza a kedves történetre.

Forrás: Molnár Péter

Vásárolt filcet, és egy munkadarabot másolással próbált elkészíteni. Gyakorlás után, amikor úgy érezte, hogy alakul a keze alatt a dolog, elvitte a kész munkáit Debrecenbe, a Déri Múzeumba Szatmári Ibolya muzeológushoz – ahogy Ferenc fogalmaz, ennek a hímzőkultúrának ő volt a legnagyobb tudója. A szakember az egyetemi könyvtárba küldte, hogy tanulmányozza Györffy István: A cifraszűr című könyvét. Így is tett, kivesézte a kötetet, aztán a maga tudása szerint hozzáfogott a munkához. Mindennek már 44 éve. A sok gyakorlás után több munkát küldött el Budapestre a Népművészek Háziipari Szövetkezethez, mert szeretett volna ott tag lenni. A válasz helyett egy nagy doboz érkezett postán, melyben hatalmas futók és egy szöveg fogadta. A szövegben utasítás, mit mi szerint hímezzen az anyagra, és hogy fel van véve tagnak.

Nem csak szép, hasznos volt

Időközben végzett a darabbal, és felvette a korábban felvázolt szövetcsíkot. – Azt mondták erre valamikor, női munka – jegyezte meg, és néz felém mosollyal a szája szélében. Mint jó tanító, átadta a munkát, így kipróbálhattam magam. A vékonyra szabott fekete anyagra rozmaring és farkasfog került fehérrel, ezt nyeszetelhettem mutatós darabbá. – A varrás mellett kell vágni, picit keresztezze egymást a vágás, de a cérnát ne vád el – kaptam az utasítást, és míg szorgos diák módjára dolgoztam, folytatta tovább a sztorizást, akkor éppen az ollóinak történetével. Aztán beszélt nekünk a szűr történetéről is, hogy tudjuk, a ma inkább csak csodált alkotásoknak egykor inkább haszna volt.

Elmondta, hogy szűrre minden nősülni vágyó fiatal férfinak szüksége volt, hiszen azzal ment a kinézett lányhoz, ott vendégül fogadta a család, majd az ifjú szerelmes „ott felejtette” a szűrét búcsúzáskor. Éjjel visszalopózott a lányos házhoz, és ha nem lelte kint az ágasfára akasztva a szűrét, – ha nem tették ki a szűrét – akkor szóba jöhetett házasság. Érthető, hogy senki nem vágyott erre a szégyenre, így aztán jót nevettünk azon, hogy Ferenc mégis annak örül, ha az ő szűrét kiteszik.

Amikor elkészültem a munkával, büszkén mutattam fel, pedig nem kell sasszem ahhoz, hogy kiszúrjuk, honnan folytattam a népi iparművész mintáját. Akkor meg gyermeki öröm lett úrrá rajtam, mikor megtudtam, enyém lehet, ha már dolgoztam vele. (Könyvjelző lesz, gondoltam magamban, miközben próbáltam visszazökkenni a beszélgetésbe.)