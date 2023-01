Egy átlagos testalkatú, 80 kilogramm súlyú ember ha elfogyaszt egy pohár (3 deciliter) sört, akkor még tiszta tudatállapotról beszélünk, viszont a szonda már csaknem 0-0,5 ezreléket mutat. Hozzávetőleg egy-másfél korsó sör után a reakcióidő is lecsökken, ami miatt a volán mögött is jóval veszélyesebbé válhat az italozó személy, aki felszabadultabbá válik, gátlásai oldódnak, és már a mozdulatai is bizonytalanabbá válnak