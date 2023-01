A debreceni kötődésű sportoló a közösségi oldalán osztotta meg gondolatát azzal kapcsolatban: szabad-e edzeni szoptatás alatt?

Ez az egyik olyan téma szerintem, amitől aggódnak a nők. Inkább nem mernek edzeni (ahogy várandósan sem), nehogy a babának baja essen, vagy nehogy elmenjen a tejük. Meg is értem, hisz mindenki a legjobbat szeretné a picinek, és könnyen tudunk aggódni olyan dolgokon, amiről nincs információnk vagy tapasztalatunk

– jegyezte meg Instagram-oldalán.

Forrás: Instagram / suzytoldi

Mint kiemelte, ő szülés után tudta, hogy a tejtermelés kicsivel több kalóriát igényel, mint amikor Teodor még a pocakjában volt, így emelt a szénhidrát- és a zsírmennyiségen. – Azt kell mondjam, hogy picit láttam is, hogy lett rajtam egy kis felesleg, de nyilván ez még nem zavart. Előfordult, amikor a munka miatt kimaradt egy étkezésem, azonnal láttam, hogy szálkásodtam is. Így erre mindig figyelek, hogy bevigyem a megfelelő tápanyagot, ami 2 fajta reggeli, tojásrántotta (bio) és külön zab is, majd ebédre és vacsorára igyekszem szénhidrátot is fogyasztani, mert csaknem napi 1 liter tejet termel a szervezetünk, ahhoz kell tápanyag! – hangsúlyozta.

Forrás: Instagram / suzytoldi

Zsírt is fogyasszunk!

Hozzátéve: fontos, hogy zsírt is fogyasszunk, Zsuzsi minden nap iszik lazacolajat, egy kis vajat vagy olívaolajat is tesz a rántottájára, az avokádót kimondottan szereti a zöldségek mellé, valamint a humuszt. „Nagyon fontos még a sok folyadék, hisz miből termeljen a szervezetünk ennyi tejet? Az én taktikám az volt, hogy hozzávetőleg óránként ittam szűrt vizet, de ilyenkor nem csak egy pohárral, hanem azonnal kettővel, ahogy éjjelre is be van készítve egy nagy pohár víz. Így tudtam, hogy biztosan többet iszok, mint amennyit általában szoktam. Mindenkinek kötelezően kellene szednie napi 1 csepp 5 százalékos lugol-oldatot” – tette hozzá.

Zsuzsi kiemelte, ami még nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy minden nap szerves szelént is szedjünk a jód mellé, hogy ezáltal a nehézfémek ki tudjanak ürülni. A jód mellett ő ugyanúgy szed a babaváró vitamint, és a többi fontos ásványi anyagot. – A másik tanácsom az lenne, hogy ne vessétek bele magatokat azonnal egy 2 órás súlyzós edzésbe vagy borzasztó kardióedzésbe, ha mértékkel csináljátok, akkor semmi gond nem lesz, és a tejtermelés tud együttműködni egy sportos alak „szobrászatával” – osztotta meg.

