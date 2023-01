Bár még csak pár hetes, de már most tudni: Rácz Hunor nem szeret várni. Szülei január végére várták, de a fiatalember úgy döntött, megcáfolja az orvosok jóslatait. No meg titokban pályázott az év első babája címre is, ezért szilveszter estéjén „elkezdte küldeni a jeleket” édesanyjának, aki rögtön „vette az adást”.

Mivel Hunor édesapja debreceni tűzoltó, így a jelzés után két perccel már indulásra készen állt a hirtelen jött bevetése.

Forrás: Ráczné Kontra Judit

A katasztrófavédelem szombati közlése szerint bár Hunorban tombolt a versenyszellem, éjfél után 12 perccel látta meg a napvilágot, és először picit elszomorodott, sírt, de belátta, hogy egészséges, édesanyja is jól van, így összességében nem bánta meg, hogy lecsúszott az év első babája címről. Két elismerést így is sikerült bezsebelnie: Hajdú-Bihar Vármegye és Kelet-Magyarország első gyermeke lett 2023-ban.