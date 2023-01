Lássuk, miként festhet a Cosmopolitan címlapján sejtelmesen mosolygó kosztümös üzletasszony háttérléte az egyszeri olvasó fejében. Órákat dolgozhat rajta a beauty-fotózás előtt – mondhatnánk. Rávághatjuk egyből a többgyerekes mártíromság közkedvelt rigmusát is: persze, így könnyű, hogy nem nyomasztja a millió anyai teendő. Volna, aki megjegyezné, befolyásos férj állhat a háta mögött, vagy azt, hogy az efféle nők csak a profi fotós és vastag szerződések kedvéért fakadnak mosolyra. Hölgyeim, íme Gyarmati Anett, egy ízig-vérig debreceni nő, akinek természetességéről, eredendő kedvességéről, anyai érzékenységéről és tudatosságáról személyesen is meggyőződhettem nemrég, az egyik kedvenc kávézójában. Művészi finomrezgéseit és sokéves kommunikációs szaktudását kamatoztatva férjével Start Hang néven működteti családi PR-marketig-kommunikációs tanácsadó cégét. Bár mára – ahogy beszélgetésünk folyamán lassan hozzászokom: a legtöbb lényeges dolgot százalékban fejezi ki – kilencvennyolc százalékban PR-szakember, arcát, nevét, hangját az ismert, de mára kevésbé aktív Csicseri és Borsó zenekarból is ismerhetjük. Nem társadalmi présnyomás, sokkal inkább belülről építkező jellemvonása a maximalizmus, ennek mentén mindenből a csúcsminőséget választja, legyen az étel, bor, kultúra, kapcsolatok, gondolatok. És beszélgetések.

Két egyetértő agyfélteke

– Egész életemben kétpólusú ember voltam – jegyzi, amikor arról kérdezem, miért nem az előadóművészi pálya lett végül az övé.

A teljesség mérlegének egyik nyelve az önkifejezés, de amióta megszülettek a gyerekeim, arra koncentrálok, hogy elsősorban ők részesüljenek a zenei tudás gyümölcséből, tiszta hangokkal és harmonikus dallamokkal

– fejti ki. Mint megtudom, nagy ritkán még vállalnak koncertet, és a művészet is megmaradt a kommunikációs munkájában, de „mindent nem lehet száz százalékosan csinálni”. Meggyőződése, hogy ha valamiben nem tudjuk ezt prezentálni, néhányat hátra kell lépni. Eközben, csakhogy az arcomra kiülő tétovaság mimikával ne zökkentsem ki, végigfut az agyamon, mit teszek én – Anett mértékegységét használva – száz százalékosan.

Fiai most két- és négyévesek, és mivel Anett szerint az embernek minden téren be kell látnia, hogy milyen területen szükséges a fejlődés, a gyereknevelésben az ösztönösség és a tudatos pedagógiai eszközök jó ritmusú eseti bevetése segíti. A fent említett ambivalencia – bár nem mindig hasznos, – mégis képes jótékony párosok megalkotására: ilyen a zene és a csend szeretete, valamint a nagyvárosi létből családjával abba a Zala megyei – ahogy fogalmaz – kisebb metaverzumba utazni, mely nyolcezer négyzetméteren, egy pálos kolostorral szemben az érintetlen nyugalom kiapadhatatlan forrása.

Gyarmati Anett

Forrás: Kiss Annamarie

Férjével a kezdetekkor arra tették fel a lapot, hogy nagyvállalatoknak nyújtsanak kommunikációs és PR-tanácsokat. – Ehhez meg kell értenünk a felső vezetők gondolatait, hogy aztán a dogozókét is megértsük, és ebből végül egy olyan harmadik dolog szülessen meg, amit be tud fogadni a közvélemény. Feltesszük a polcra, megmutatjuk a lehetőségeket, majd odavisszük a célcsoportot, hogy majd ők akarják levenni a terméket onnan. Ez csakis emberismerettel és kölcsönös bizalommal lehetséges, mivel sokszor olyan dolgot kell megfejtenünk és felszínre hoznunk, amit maga cégvezető sem tud önmagáról vagy a termékéről. Amint felismerek egy problémát, egy Excel-táblázat jelenik meg előttem, ha viszont nem érzem a kémiát, ahogy a magánéletben, az üzletben is azt mondom: ne haragudj, ez nem fog menni – összegzi a fent említett kilencvennyolc százalékot, a kedvemért köznyelven.

Az alap az, hogy hiszek magamban és abban, hogy amit kitalálok, az jó. Ez azonban csakis csak értékalapú lehet

– folytatja Anett, aki sikerük kulcsát nagyrészt abban látja, hogy a művészetet is be tudják vinni az üzleti életbe. Minden esetben meg kell találniuk egy olyan hangot, arculatot, esztétikát vagy szlogent, ami befogadhatóvá teszi az ügyet. Meggyőződése, hogy a nők egyedülálló soft skillek, ráérzések segítségével tudják mindezt megmutatni a külvilágnak.

Okosan fűszerezett debreceniség

A gyökerekből és a hagyományokból meg kell tartani ami jó – vallja, épp ezért Debrecen legrégebbi utcájában álló százéves házat választották otthonuknak. Mindennapjaikban áldásosan ötvöződik Anett debreceni eleganciája férje Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kendőzetlen őszinteségével, és azzal a virtussal, amivel Debrecenben korábban nem találkozott. Hit és bátorság: ezt kapta a Dóczy-gimnáziumból, és kamatoztatja most is, a felnőtt életében.

Bizonyos helyzetekben nem gondolkodom azon, hogy valamit merjek meglépni vagy sem: kigondolom, hiszek benne, hogy ez jó, és végigviszem

– osztja meg azzal a határozott lazasággal, mint ahogy én választom ki reggelenként az esernyőmet a kovácsoltvas tárolóból.

Meglep, de kitér arra is, hogy a családban nem ő a véleményvezér, a férje koncepciói mentén zajlik például a programszervezés, sőt, még a gyerekeknek is van beleszólásuk bizonyos családi ügyekbe. – Itt anya áll be a sorba, ami gyakran még kényelmes is, hiszen néha nincs komolyabb feladat, minthogy elmosogassak – jegyzi meg. Anett kollégái elfogadják, amit mond és hisznek benne. – Elég határozott elképzeléseim vannak, de sosem erőszakkal vagyok jelen egy helyzetben, hanem érveléssel – magyarázza.

Persze, hogy elfogadják, mert nyilván az is a csodatáblázat része – gondolom magamban, míg végül kérésemre azt is elárulja, milyen életkép tárul elé negyven évvel későbbi énjével kapcsolatban. 2062-ben, ha Anett Excelében addig minden elrendeződik, szintén dolgozni fog: bárhol a világon, de egészen biztosan stresszmentes környezetben, ahol a férjével fesztivált szervez és túrázik, miközben néha megpihennek egy öreg fa alatt.

SZD