Elismerték a tehetségét

Minden bizonnyal ismeretes, hogy a fotóriporterek munkája nem csak játék és mese. Elhivatott fotósnak lenni egyet jelent a kényelmetlen helyzetek alázatos tűrésével, hiszen ha esik, ha fúj, ha perzsel… a pillanat nem vár, akkor és ott elillan. Másodpercek töredéke míg felbőg a motor a salakpályán, megfeszül a sportoló kimunkált izomzata, libben a fátyol vagy levegő után kap az úszó. Fotóriporterünk e múló pillanatokból megmentett egyet-egyet az örökkévalóságnak. Ott volt, amikor az extrém sportoló Kajtár Norbert a Haon kedvéért a Petőfi téri 22 emeletes toronyházában mutatta be hajmeresztő akrobatikus mutatványát; és akkor is, amikor a Hajdúhadházi Lő- és Gyakorlótéren a légi szállítást és a helikopterekből történő deszantolást gyakorolták a Magyar Honvédség 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezrednél kiképzést teljesítő Önkéntes Katonai Szolgálat honvédjei. Nem mulasztotta meglátogatni a debreceni állatkert lakóit karácsonykor, Halloween idején pedig még Hármashegyalján sem tudták elriasztani a fotózástól. Nem zavarta a kattintásban sem a sportuszoda párája, sem a salakpálya pora, sem a kiégett autóroncs füstje.

Munkáját a 2022-es esztendőben is elhivatottsággal végezte, erőfeszítését pedig a szakma kiválóságai is elismerték. Fotóriporterünk előkelő helyezést ért el a IV. Mediaworks Fotópályázaton, második alkalommal is elhozta a Bihari Fotóriporterek Kupáját, továbbá képei szerepeltek a debreceni főtéren helyet kapott Magyarország 365 című kiállításon.

BBI