Idén is folytatódik a Haon utcakvízsorozata, az év első részében arra vagyunk kíváncsiak, olvasóink mennyire boldogulnának, ha véletlenszerűen leraknák őket a Debrecen kis utcáiban GPS nélkül úgy, hogy mondjuk eltűnne az összes névtábla is. Tíz fotó következik lentebb, az alattuk lévő három-három opcióból kell majd kiválasztani, pontosan hol is járunk a városban. Jó szórakozást és sok helyes választ kívánunk!