A tél rengeteg lehetőséget ad a madarak védelmére, megsegítésére. Ilyenkor is lehet kiakasztani madárodúkat. A hideg téli estéken a cinegék benne éjszakáznak, megszokják, és tavasszal nagyobb eséllyel költenek benne – hívja fel a figyelmet a Future of Debrecen. Az egyesület honlapján közölte, a madáritatás is fontos, és elég, ha csak naponta pár órára jégmentesítjük az itatót.

A madáretetés kapcsán kiemelik, hogy a legfontosabb a rendszeresség, így ha elkezdjük, akkor a télen ne hagyjuk abba, ám nyáron semmiképp ne etessük a tollasokat!

Fontos, hogy mit adunk a madaraknak: a sótlan, nem pörkölt, fekete napraforgó, a félbevágott alma és az összetört faggyúgolyó tökéletes választás, ám más eleséget nem ajánlanak. A vízimadaraknak, a városi dísztavak lakóinak (récék, hattyúk, szárcsák) etetése azonban nemcsak felesleges, hanem kifejezetten káros is. A nem megfelelő táplálék, így a kenyér, a kifli, a péksütemény, az édességet miatt az állatok szárnya a hirtelen izomtömeg-növekedés végett eltorzul, így életképtelenek lesznek. Megbetegedhetnek, amelyek miatt röpképtelenek lehetnek, de felborulhat a bélflóra rendje is. Emellett a víz tisztaságának sem tesz jót a tavakba dobott eleség, ha azt nem fogyasztják el azonnal a vízimadarak. Kiemelték továbbá, hogy a sok táplálék nagy mennyiségű madarat vonz, a víz pedig jó szállítóközege a különböző betegségeknek, például a madárinfluenzának.