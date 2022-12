A városban december elsejétől 24-ig három különböző helyszínen zajlik a keresés: Hajdúsámsonban, Sámsonkertben és Martinkán. – Tavaly próbajelleggel játszottuk Sámsonkertben, és nagyon tetszett az embereknek, segítette az ünnepre való hangolódást, közösséget épített, ezért is terjesztettem ki idén az egész településre a programot. Minden nap kinyílik egy új ablak, azaz egy számmal ellátott ablak. A számok pillanatok alatt gazdára találtak. Létrehoztam egy Facebook-csoportot is segítségképpen, ahol minden információ megtalálható, valamint egy térkép is – mondta el az ötletgazda és szervező, Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester.

A megtalált számokról fotókat is lehet készíteni, melyeket a csoportba bárki feltölthet. Az alpolgármester tervei között szerepel, hogy december 24-én délelőtt a 24-es számoknál közösen ünnepeljenek, várva a karácsonyi csodát.

Dandé Melinda