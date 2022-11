Egyre több portálon olvasható, hogy a hazai fitnesztermek üzemeltetőinek az energiaválság nagyobb sokkot okozhat, mint a koronavírus-járvány időszakában meghozott intézkedések. Ezért a piac bővítésével, új előfizetési megoldásokkal és tömeges sportrendezvényekkel küzdenek a fennmaradásért. – Az energiaárak nagymértékű emelkedése a fitnesztermek életére óriási terhet ró – emelte ki a Haon érdeklődésére Balogh Tamás, a UniFit Fitness és Gym Center igazgatója. Mint elmondta, náluk a fűtési hő előállításának költségei több mint tízszeresére emelkedtek. – A villamosenergia egy fitneszterem életében meghatározó (a gépek, világítás, meleg víz előállítása stb.), ennek ára januártól várhatóan többszörösére fog nőni. Ez valóban nagyobb válságot jelent számunkra, mint a koronavírus-járvány időszaka. Csaknem két éve a részleges bezárás volt az, ami forgalomkieséssel járt – ez is nagyon érzékenyen érintett minket, de annak valamelyest láttuk a végét, most viszont egyáltalán nem tudjuk, mi fog történni – mondta. Hozzátéve, tulajdonképpen a konditermek országosan mindenhol elkezdték a fogyasztóra áthárítani a pluszköltségeket, ugyanis ezeket már nem tudják kigazdálkodni.

Optimalizálják a hőmérsékletet

Balogh Tamás leszögezte, bizonyára lesznek, akik bezárnak, de Debrecenben ezt nem tartja esélyesnek. Állítása szerint a karácsonyi időszak közelsége miatt idén már nem kell nagyobb áremelkedésre számítani, ezért az üzemeltetők inkább költségmegtakarításokat hajtanak végre: optimalizálják a hőmérsékletet. – Januártól szinte minden fitneszlétesítmény emelni fogja az árait, mert muszáj, hogy a többletköltségeket kitermelje – fogalmazott. Kiemelte,

a jelenlegi piaci árakhoz viszonyítva az sem kizárt, hogy közel 50-60 százalékkal nőnek majd a napijegyek, bérletárak.

– Hiába lenne indokolt az emelés, nem gondolom, hogy a termek ezt meg fogják lépni, ennél alacsonyabb százalékos emelést fognak végrehajtani azért, hogy a vendégek egyáltalán ki tudják fizetni a szolgáltatás árát. Alapjában véve az sem lenne túlzás, ha duplájára emelkednének a mostani összegek, de ha a számításaim nem csalnak, akkor a jövő évtől 20-50 százalékos drágulás figyelhető majd meg – tette hozzá. Továbbá kitért arra, hogy az elszabadult infláció miatt nemcsak az energiaárak emelkedése nagy teher a termek számára, hanem a humánerőforrás kompenzációja is. Az alkalmazottak bérét is kénytelenek emelni legalább 20-30 százalékkal, hogy a jövőben is elfogadható életminőségben élhessenek.

