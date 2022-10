Több tízezren énekelték Erdős Fruzsinával, az egyetem Könnyűzenei Intézetének oktatójával a Tavaszi szél című dalt a Nagyerdei Stadionban szeptember 14-én, az idei yoUDay nyitányaként. Ahogy felcsendültek az első hangok, a közönség egy emberként csatlakozott és élt együtt a produkcióval. A felemelő pillanatokat már visszanézhetjük az egyetemi Youtube-csatornán, majd megelevenedik a szédületes látvány, amikor csaknem 110 nemzet zászlajával töltötték meg a színpadot az egyetem külföldi hallgatói.

Örök emlék marad mindenki számára az oDEon színház nemzetközi társulatának Hair-egyvelege is. Az ikonikus dalok, az Aquarius, a Manchester, az I got life és a Let the sunshine in hangjai betöltötték az egész stadiont, fiatalok, idősebbek együtt dúdolták az ismert dallamokat a külföldi hallgatókkal. A fantasztikus musical-pillanatokat is bárki megtekintheti.

A visszaemlékezés ezzel még nem ér véget, a közeljövőben további videók várhatók az egyedülálló tanévnyitó stadionshow-ról – írja az unideb.hu.