A konténerben elhelyezett mini közösségi teret, amelyet a Rocksuli jóvoltából hangszerekkel rendezett be a DEMKI, pályázat útján nyerte el a Tóth Árpád Gimnázium, így ebben a nevelési évben az iskola diákjai zenélhetnek az udvaron elhelyezett térben – olvasható a debreceni önkormányzat közleményében. Debrecen közgyűlése 2019-ben nemcsak elfogadta a város könnyűzenei stratégiáját, de abban is tett vállalásokat, hogy annak szereplőivel közösen építi tovább a kultúrának ezen szeletét.

A Zenedoboz projekt célja, hogy segítse az iskolai közösségek könnyűzene körül szerveződő életét.

Fenyősné Kircsi Amália Márta, a Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetője a keddi átadón úgy fogalmazott, hogy a középiskoláknak a tudás közvetítésén és az érettségire való felkészítésen túl fontos feladatuk a nevelés, amelynek az egyik legfontosabb pillére a kultúra iránti igény felkeltése, aminek egyik központi eleme a zene.

Puskás István alpolgármester kiemelte, hogy az iskoláknak a nevelés mellett kiemelt jelentőségük van a közösségépítésben és a tehetséggondozásban is. Mint mondta, ezek azok a lehetőségek, amelyek a szigorúan vett tananyag elsajátítása mellett egy értelmiségi embert segíthetnek kialakítani. – A Zenedoboz ötletgazdája Süli András, a Campus Fesztivál zenei igazgatója. Amikor megfogalmazódott az a gondolat, hogy egy utazó mini közösségi teret kellene létrehozni a városban, megmozdultak bennünk a régi gimnáziumi emlékek, hogy volt egy olyan dedikált tér, ahol lehetett zenélni. Ezek az élmények vezettek oda, hogy elindítsuk ezt a projektet, amely egy, a városban működő nagyobb zenei tehetséggondozó programnak a része – idézte fel.

Megjegyezte, egy támogatói program keretében a fiatal zenészeknek tavaly óta lehetőségük van különböző támogatásokra pályázni a városnál hangszervásárlásra, videófelvétel készítésre vagy akár próbaterem bérlésre is.

– Jövőre is meg fogjuk hirdetni ezt a pályázatot és a Rocksulival is egyre szorosabban dolgozunk együtt. Idén először rendeztük meg a Made in Pécs mintájára a Made in Debrecen programot, amelynek már a jövő évi időpontját is kitűztük – hangsúlyozta.

Balduccio Salvatore Luca, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium pedagógusa kiemelte, hogy nagyon büszkék arra, hogy tavaly náluk indult el a Zenedoboz program. Ahogy mondta, igyekeztek minél nagyobb kört bevonni, hiszen a hangszereket az állami ünnepektől karácsonyig minden jeles eseményen használták. Hozzátette, a Zenedoboz délutánonként igazi közösségi térré alakult, ahol a gyerekek a zene kapcsán össze tudtak jönni és a zenélés mellett beszélgettek. – Bízom benne, hogy a Tóth Árpád Gimnázium diákjai is a lehető leghasznosabban fogják kihasználni a város által nyújtott lehetőséget – tette hozzá.