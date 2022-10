Most, hogy Szabó Ambrusné Margit néni kerek évfordulós születésnapot ünnepelt felkereste őt lakásán Tarsoly Attila polgármester, aki ajándékkal, virágcsokorral és Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelével kívánt neki számos boldog, egészségben eltöltött éveket. Amikor pedig a születésnapján készült fotók felkerültek az internetre, nagyon meglepődött, hogy mennyien ismerik és szeretik.

Elgondolkoztató, hogy ezt a szép kort elérők ebben a gyors rohanó világban mit tesznek azért, hogy oly sokáig éljenek. Ha a ma élő emberek, főleg a fiatalok meghallgatják a szépkorúak történetét, rájönnek, hogy nem volt könnyű az életük. Margit néni egész életét Körösszegapátiban élte le. Hat osztályt járt ki, mert akkor egy kis településen nem volt más lehetőség, hiszen négy gyerek mellett a szülőknek a keresete nem lett volna elég.

1957-ben ment férjhez, de házassága nem sikerült, így gyermekét egyedül nevelte, emellett a helyi termelőszövetkezetben dolgozott. A nyolcosztályos bizonyítványt már felnőttkorában szerezte meg, mint sokan mások abban az időben. Szerényen élt, eleinte szüleivel és gyermekével, majd később lánya családjával, szerencsére jó alkalmazkodó képessége volt és van jelenleg is, ezért jól megértik egymást.

1986-ban ment nyugdíjba, de ezután sem pihent, mert lánya családjánál, két unoka mellett mindig volt tennivaló. Segített a gyermeke házának felépítésében, ahol végül neki is jutott hely, amikor pedig jöttek az unokák, azok gondozásában is szerepet játszott, ami szintén nagy segítség volt a családnak. Növény- és állatszeretete továbbra is megmaradt, a virágokban ma is különösen nagy öröme van, máig nagy szeretettel gondozza a lakásban, az udvaron és az utcán lévő növényeket, amelyekben a közelben lakók sokszor gyönyörködnek.

Margit néni az egészségére sem panaszkodik, mint megtudtuk, szerencsés ember, mert a komoly betegségek eddig elkerülték.