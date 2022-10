A köztemető szomszédságában felállított regisztrációs sátraknál régi és új nevezők is akadtak, akik Kozák Luca olimpikon atléta vezényletével melegítettek be a valamivel több mint 2 kilométeres táv meghódítása előtt.

Forrás: Molnár Péter

A szemerkélő esőben Mazsu János tanácsnok köszöntötte a futókat. Úgy fogalmazott: bármilyen idő van, az erdő egészséget kínál. Beszélt arról is, hogy a Nagyerdő hete nemcsak sporttal kezdődik, hanem azzal is fejeződik be, mivel a zárónapon nordic walking és bicikliverseny is várja majd a mozogni vágyókat. Végül megjegyezte, hogy a Nagyerdő hetének részletes programjairól a Debreceni Értéktár honlapján lehet tájékozódni.

A rajtvonalhoz állókat a Sonus ütősegyüttes játéka doppingolta, végül Kozák Luca bátorító gondolataival startolt el az Oxigén Kupa, s ezzel a Nagyerdő hete.

SZD