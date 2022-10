2,5 tonna báj

A veszélyes állatokat feltérképező utam az épp lakmározó vízilovakhoz vezetett. Gondozójuktól, Bajkán-Labovszki Millától megtudtam, az 1985 óta itt élő, a világot több utóddal is megajándékozó pár együtt napi negyven-ötven kiló takarmányt – szénát, zöldséget, gyümölcsöt, abrakot – fogyaszt el. Erőlködnöm kell, hogy elképzeljem a 2,5 tonnás állatot 50 kilométer/óra sebességgel futni, de a természetben élő, jó kondijú hímek megteszik. Veszélyességük a territoriális viselkedésükből fakad, de ez a heves területvédelmezés kizárólag a szabadon élőkre jellemző.

Forrás: Czinege Melinda

Az itteniek azonban egy összecsiszolódott, békés, házaspár képét keltik. A nőstény olyan nagy testű, mint a kifejlett hímek általában, épp ezért egy darabig ő viselte a nadrágot, de mára csendesedett a társával szemben. – Azt szoktuk mondani: Linda annyira bájos, hogy ennyi báj, csak ekkora testben fér el – osztja meg velem Milla. Mint más a kistestű kutyáját vagy macskáját, olyan kedves becézgetéssel szólongatta a termetes kedvenceket. Felemelő élmény, amikor a harmincas nő hangjára, felé fordul egy ekkor állat. A 44 éves Szigfridet és 40 éves Lindát 15 éve ismeri testközelből az ápolójuk, ha figyelembe vesszük az itt töltött nyári táborokat, az önkénteskedést és a nyolc évnyi munkaviszonyt a természetvédelmi mérnök diploma után. Nyolcadikos kora óta erre a pályára készült, tehát érzékenyen érinti a látogatók véleménye a munkája kapcsán. – Amikor azt látták, hogy simogattam a vízilovat vagy a vállamon ült egy majom, akkor mindenki állatgondozó akart lenni a közelemben, de amikor a víziló medencéjében toltam a trágyát, akkor megesett, hogy velem példálóztak a gyermeknek: ha nem tanul, ide jut ő is. Pedig attól vagyok igazi gondozó, hogy az állatok körüli összes teendőt végigcsinálom. Attól alakul ki a bizalmi viszony, hogy nagyon sokat vagyok a közelében – fogalmazott. Ennek köszönhető az is, hogy a szeme világa elvesztését követően félénk és az érintésektől megijedő Szigfrid mára annyira bízik Millában, hogy egy tavalyi szemgyulladás alkalmával gond nélkül tudta adagolni az állatnak a szemcseppet. Illetve az is ennek gyümölcse, hogy Linda fogait naponta tudják ellenőrizni, mert a víziló kiteszi a fejét a medence szélére és tátja a száját, amikor ápolója közelít emiatt. De volt rá példa, hogy Milla magánéleti hullámát megérezve, az állat „odabújt” hozzá, az ölébe akarta tenni a fejét. A nőstény egyébként kifejezetten igényli a vakargatást, simogatást, ez a látogatásom során is megmutatkozott. Ezek a bizalmi visszajelzések Milla foglalkozásának fénypontjai, emiatt érzi folyton, jó döntést hozott tinédzserként. Hangsúlyozta, szeretné, ha a látogatók még inkább belelátnának a zoo-ban folyó szakmai és minden napi munkába, annak hátterébe. A rácsok helyett az állatkertek igazi szerepére koncentrálnának: a fajtamentésre és az ott élők jólétére.

Forrás: Czinege Melinda

Az igazgató „kedvenc állata” mindig az, amelyik segítségre szorul

Az ország első vidéki állatkertje hazánk egyik legváltozatosabb gyűjteményével büszkélkedhet a maga kétszáz fajával, kilencszáz egyedével – felelte kérdésemre dr. Nagy Gergely Sándor. Az igazgató hozzáfűzte: nem ez a szám a kulcskérdés, hanem, hogy minél több olyan állatot fókuszba helyezzenek, amelyek fennmaradása veszélybe került. Például az észak-kínai leopárd egyedszáma ötvenre csökkent az európai állatkertekben, ezért fontos esemény, hogy a debreceni hímhez, nemrégiben egy nőstény érkezett.

Forrás: Czinege Melinda

– A Természetvédelmi Világszövetség folyamatosan monitorozza, hogy mely fajok egyedszáma csökken drasztikusan a természetes élőhelyükön és ezek esetében elkezdik a több éves állatkerti előkészítőmunkát a mentéshez, szaporításhoz. Egyfajta génbankként működünk, igyekszünk a rendelkezésre álló – reményeink szerint egyre bővülő – területünkön minél több rászoruló fajt tartani, tenyészteni és mellette megfelelni a látogatói igényeknek, edukálni, hiszen nonprofit cég lévén a vendégeink segítenek e rendszert üzemeltetni – mondta a vezető. Mint megtudtam, az Európai Állatkertek Szövetségének 1994 óta tagja a Nagyerdei Kultúrpark, amely csaknem harminc fajnál vesz részt természetvédelmi mentőmunkában. Európában is ritkaságszámba menő fajokat tartanak, valamint a kardszarvú antilopok, szudáni zebra visszatelepítési programban is közreműködtek.

Megyesi-Horváth Borbála