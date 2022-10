Egy hazánkban egyedülálló, de európai szinten is ritkaságnak számító idei fejlesztés keretében immár afrikai tematikájú rendezvényhelyszínnel, a Samburu panorámaterasszal és hozzá tartozó gazdag programcsomaggal bővült a debreceni állatkert attrakcióinak listája, közölte Facebook-oldalán az intézmény.

A Samburu panorámaterasz az ország egyetlen recészsiráf-családjának közvetlen szomszédságában helyezkedik el, onnan már egészen közelről lehet megcsodálni Emmát, Jabarit és Zaharát a Nagyerdő fái alatt.

Az igluval felszerelt terasz maximum háromórás programcsomagjában van többek között zene kísérte gasztronómiai utazás és kulisszák mögötti tematikus szakvezetés, de egy Instax fényképezőgépet is bekészítettek a vendégeknek az azonnali fotókhoz.

Forrás: Facebook / Zoo Debrecen

Az állatkert helyszín- és névválasztásával szeretné felhívni a figyelmet a több mint másfél évtizede ikonikus lakónak számító recés zsiráfok szorult természetvédelmi helyzetére, és egyúttal célzott támogatást nyújtani a védelmükre tett nemzetközi törekvéseknek. Az egyik legritkább alfajként a recés zsiráfok ma már csak Afrika északkeleti csücskén, Szomália, Etiópia és Kenya egyes területein fordulnak elő, egyedszámuk pedig az elmúlt négy évtizedben több mint 50 százalékkal fogyatkozott. Egyik utolsó mentsváruk a páratlan szépségű kenyai Samburu Nemzeti Park, amely a panorámaterasz nevét is inspirálta. A debreceni állatkert célja, hogy az élőhelytől távoli (ex situ) fajmegőrzésben betöltött szerepük mellett egyre aktívabban kivegyék részünket az élőhelyi (in situ) természetvédelem támogatásából is, ebben pedig fontos mérföldkő a Samburu panorámaterasz, amelynek vendégeként az itt eltöltött programmal egyben anyagilag is hozzá lehet járulni a világ első számú zsiráfvédelmi szervezete, a Giraffe Conservation Foundation munkájához.