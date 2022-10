Ki ne emlékezne Csollány Szilveszter világbajnoki címet érő gyakorlatára, a Liu-testvérek remeklésére a jégen, vagy arra a jelenetre, amikor az ősi rivális Románia elleni Futsal Eb-selejtező visszavágón, pár másodperccel a vége előtt Dróth Zoli a kapuba fejelte a mindent eldöntő találatot, és egy telt háznyi szurkolóból robbant ki egyszerre az öröm? És akkor a kézis lányok junior világbajnoki győzelméről még nem is beszéltünk! De szerepelt a Főnixben a zenei társadalom megannyi nagy neve is, köztük Bryan Adams, Joe Cocker, Lenny Kravitz, az Iron Maiden, a Deep Purple, vagy a múlt héten tiszteletét tevő „English man”, azaz Sting. A Főnix Aréna (egykori nevén Főnix Csarnok) 2002-ben szinte a semmiből nőtt ki pár hónap leforgása alatt, hogy aztán emberek százezreinek okozzon felejthetetlen pillanatokat.

Forrás: Napló-archív

Gyors, megfontolt döntés

A Kassai úti kisfürdő (Szabadság), valamint a szomszédos Szikla Söröző (melynek felső teraszáról át lehetett járni a fürdőbe) helyén épült meg elképesztő gyorsasággal 2002-ben az – akkori nevén Főnix Csarnoknak keresztelt – létesítmény. Magyarország legnagyobb vidéki multifunkcionális rendezvényhelyszíne mindössze 270 nap alatt épült fel, finn tervek alapján, az észtországi Tallinnban található Saku Suurhall csarnok mintájára.

Forrás: Napló-archív

Az akkori építőt, a KEVIÉP Kft. ügyvezetőjét, Miklóssy Ferencet kérdeztük a megalkotás körülményeiről. Mint mondta, miután 2001 őszén leégett a Budapest Sportcsarnok, gyors cselekvésre szánták el magukat. – Szeged, Budapest és Pécs nem vállalta, mi azonban Debrecenben rövid időn belül elkészítettük a csarnokot, mely nem sokkal később otthonául szolgált a tornász világbajnokságnak. Szerencsére kiváló tervet kaptunk a kezünkbe, melyet csak adaptálni kellett a helyszínhez – mondta, hozzátéve, mindenki egységesen hozzátette a magáét, hogy időben elkészüljenek. Úgy fogalmazott, bár megannyi épület létrehozása fűződik a nevükhöz, a Főnix kapcsán tapasztalta a legnagyobb összefogást. – Nagy nemzetközi elismerés mellett, szeptember 29-én adtuk át, akkor ez volt Magyarország legnagyobb csarnoka. Hatalmas lehetőséget jelentett a városnak, hiszen az itt megrendezett világesemények kapcsán rengetegen megismerték Debrecent. Felkerültünk a térképre, a város imázsán is jelentősen javított – hangsúlyozta.

Forrás: Napló-archív

A Főnix Aréna Madár Zsolt bokszmérkőzésével, majd a már említett tornász világbajnoksággal nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, ezt követően pedig számtalan sportrendezvénynek adott otthont az évek során: többek között kézilabda Európa-bajnokságok, kosárlabda Eb, jégkorong világbajnokságok, gyorskorcsolya vb, junior műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokság, kendo Eb, rövid pályás gyorskorcsolya-vk, vagy akár a népszerű Hanga-táborok is az arénában kaptak helyet.

Forrás: Napló-archív

Katartikus élmények

Becsky András, a Debreceni Sportcentrum ügyvezető igazgatója elmondta, nemcsak a helyi szinten, de országosan, sőt – bizonyos sportesemények okán – nemzetközileg is hatalmas jelentőséggel bírt az aréna elmúlt húsz évének tevékenysége.

– Számos nagy rendezvénynek adott otthont a létesítmény az előző két évtizedben, felsorolni is nehéz a sztárvendégeket, sportolókat, akik a falai közt szerepeltek. Számomra a legemlékezetesebb a 2018-as junior női kézilabda-világbajnokság, ahol telt ház előtt nyertek a magyarok, és szinte felrobbant az aréna. De említhetném a Futsal Eb-selejtezőt is, ahol az utolsó perces beívelést követően még be is szaladtak páran a pályára ünnepelni. Azt hiszem, ezek azok a pillanatok, amikor az ember bevállalja még az ebből adódó büntetéseket is – mesélte nevetve.

Forrás: Napló-archív

Becsky András kifejtette, a 2024-es női kézilabda-Európa-bajnokság egyik állomáshelyeként is a Főnix Arénát jelölték meg, és reményei szerint más kiemelt eseménynek is otthon adhat majd a jövőben a 20 éves létesítmény, mely épp egy másik, hasonló esemény (férfi kézilabda Eb) kapcsán esett át ráncfelvarráson.