Szent Dömötör-napi családi rendezvényt tartottak vasárnap a létavértesi Pöttöm Majorban. Az egész napos programon a családokból, baráti társaságokból verbuválódott csapatok különböző népi ügyességi vetélkedőn mérhették össze tudásukat, de az érdeklődőket házias ételekkel, kézműves foglalkozásokkal, táncházzal és állatsimogatóval is várták a szervezők.

– Három évvel ezelőtt a Vértesi Református Egyházközség Rozsnyai István Gyűjteményében kezdtünk el hagyományőrző rendezvényeket szervezni, csakhogy a pandémia miatt ott nem tarthattuk meg tovább őket, mert közel volt az idősek szeretetháza. Egyik kolléganőnk akkor kezdte el kialakítani a tanyáját és felajánlotta helyszínnek – idézte fel a kezdeteket érdeklődésünkre az egyik szervező, Kővári Emese.

A kezdeményezésük nagyon népszerű lett, rengeteg helyi civilszervezet, közösség is melléjük állt.

Forrás: Czinege Melinda

Mint elmondta, céljuk egy az őszi behajtási, betakarítási időszakhoz kapcsolódó, a magyar hagyományokat felelevenítő, családokat megmozgató rendezvény elindítása volt. – A nagyobb csapatversenyek mellett, mint a parasztolimpia, meghirdettünk kísérőként például madáretető készítő versenyt, kakas szépségversenyt vagy egy több állomásból álló családi vetélkedőt, melyeken különböző rejtvényeket kell a családoknak megoldaniuk – sorolta. Mindezek mellett felléptek a helyi színjátszó és művészeti csoportok is.

Forrás: Czinege Melinda

Szinte elfeledett ételeket is kóstolhattunk

Nagyszüleink konyhája felirat alatt szorgos kezek gyúrták a tésztát ottjártunkkor, a lábasokban lévő finomságok pedig régi, hagyományos fatüzelésű sparhelten készültek. A helyi nyugdíjas egyesület elnöke, Guba Imréné barátságosan invitálta közelebb stábunkat és egy nagy tányér, frissen készült nudlit és lekváros gombócot tartalmazó tányért adott a kezünkbe.

– Ma már nem ugyanazt főzik, eszik a fiatalok, mint mondjuk ötven évvel ezelőtt szüleink, nagyszüleink. Ezeket az ételeket már sokan elfelejtették, pedig egészségesek és olcsók. Mivel az egyesülettel hagyományőrzéssel foglalkozunk, ezért gondoltuk ki ezt a szabadtéri konyhát, ahol kicsit feleleveníthetjük a régi ízeket a rendezvény látogatóinak – mondta az egyesületvezető. Mint megtudtuk, különböző krumplis tésztaféléket készítenek, mint a nudli, barátfüle vagy a lekvárosgombóc. – Nagyon szépen fogynak az ételek, már több kiló lisztet feldolgoztunk délelőtt. Olcsók, de időigényesek. Annak idején az asszonyok télen csinálták ezeket, hisz akkor jobban ráértek – tette hozzá.

– Mi most először jöttünk ki erre a rendezvényre, de nagyon tetszik nekünk, így biztosan jövünk máskor is. Nagyon finomra sikerültek a házias ételek – mondta Illyés-Mázló Kinga, aki kislányával látogatott ki a Pöttöm Majorba. A kakas szépségversenyt különleges kezdeményezésnek tartják. Mint fogalmazott: a szavazásnál nem volt könnyű dolguk, így a látvány és szépség összhatása alapján döntöttek. A parasztolimpia elnevezésű csapatversenyt pedig változatosnak, izgalmasnak és szórakoztatónak találta. – Jó dolog, hogy Létavértesen is lehetőség van ilyen programokra ellátogatni – summázta élményeit a helyi lakos.

BS