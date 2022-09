Tizennyolc parcellával és ezzel ugyanenyi boldog lakótelepi kertésszel gyarapodik ezentúl a Tócóskert. A városrész új közösségi kertjét kedd délután vehették birtokba és kapták meg hozzá kulcsaikat a szerencsés pályázók. Az ünnepi átadón Papp László polgármester elmondta, hogy a Tócóskert átfogó fejlesztésének része a Derék utca 38. szám belső tömbjében kialakított kis kert, melynek első haszonélvezőit negyven pályázó közül választották ki. Hozzáfűzte, a parcellákat tavasszal kezdhetik művelni a jogosultak.

Varga András önkormányzati képviselő (balról), Papp László polgármester és Pósán László országgyűlési képviselő

Forrás: Molnár Péter

Pósán László honatya maga is termel zöldségeket, ezt és régi tapasztalatát is megosztotta a jelenlévőkkel, miszerint mindig az a legfinomabb zöldség, ami a saját kertünkből kerül ki. Végül kitért arra is, hogy a közös kertművelés képes a legstabilabb emberi kapcsolatok kialakítására.

Varga András önkormányzati képviselő úgy fogalmazott: a tócóskertieknek régi álma vált most valóra, majd megjegyezte, hogy ez a város legzöldebb lakótelepe.

– A következő hónapokban elsősorban virágültetésre lesznek alkalmasak a mutatós parcellák, de sokak szerint a fokhagymatermésnek is kedvez az őszi ültetés – fűzte hozzá. Az újonnan munkába álló tócóskerti kertészeket a közeljövőben a Future of Debrecen és a vénkerti közösség is hasznos tanácsokkal látja majd el a biokertészkedéssel kapcsolatban.