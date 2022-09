Látványos felvonulás tette különlegessé a szombati piacnapot Berettyóújfaluban, délelőtt 10 órakor ugyanis élőzenés fúvószenekari kísérettel lovagrendek vonultak a vásári forgatagon át a művelődési házig. Ott szeptember 24-én tartották a jubileumi, 10. Bihari Mézes Napot.

A Berettyóújfalu és Vidéke Méhészek Egyesülete, valamint a Bihari Mézlovagrendek szakmai találkozójára idén az ország számos pontjáról, sőt, a határon túlról is érkeztek szakemberek. A művelődési házban már a délelőtti órákban a hazai kiváló mézeket kóstolhatták a látogatók.

A vendégeket elsőként Mohácsi Klaudia köszöntötte, a Békés megyei szépség viseli idén a Mézkirálynő címet. Elmondta, hogy családja már több évtizede, jómaga pedig négy éve gondozza a méheket. Hozzátette, hogy a következő egy esztendőben a méhészeti termékek népszerűsítése lesz a feladata, így a berettyóújfaluiakat is az aranysárga édesítő kóstolására buzdította. – Minden méznek más-más íze van, és más jótékony hatása ismert – jegyezte meg.

Mohácsi Klaudia, az idei Mézkirálynő

Forrás: Czinege Melinda

Felemás évet zártak a méhészek

A rendezvényen résztvevőket köszöntötte Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöke is. Elmondta, hogy a mézlovagok szinte már hetente találkoznak azért, hogy hirdessék a magyar termelői méz nagyszerűségét. – A hazai polcokon megjelentek külföldi termékek is, a mézek kétharmada unión kívüli. Tudni kell, hogy az elmúlt három évet leszámítva csak magyar mézek voltak a polcokon – mondta, hozzátéve, a hazai mézek esetében is fontos, hogy helyben termelt terméket fogyasszunk a saját egészségünk megőrzése érdekében.

Portálunk kérdésére az idei évet is értékelte. Szavai szerint felemás évet zárnak 2022-ben a méhészek, ennek egyértelműen a csapadékhiány volt az oka. Mint mondta, a Dunántúlon messze átlag feletti a teljesítmény, míg ez az arány az Alföldön átlag alatt maradt. – Minimum 25 ezer tonna méz megtermett az országban, ebből 10 ezer tonna fogy el idehaza, 15-20 ezer tonna között exportálunk. Fő célországaink az unión belül Olaszország, Németország és Franciaország – mondta el, hozzátéve,

a gyengébb méztermés csak a mennyiségre, és semmiképpen nem a minőségre vonatkozik a méhészeti ágazatban.

Beszélt arról is, hogy a súlyos aszály nem csak a méztermésre volt negatív hatással. – Beteleltettük már a méheinket, és mivel júliusban, augusztusban a méhek már nem találtak természetes virágport, nektárforrást, ezért nem olyan életképes, vitális méhek mennek be a télbe, mint normál években. Félünk, hogy ez tavasszal meglátszik majd, a megszokottól sokkal nagyobb méhcsaládveszteségre számít a szakma – fejtette ki.

Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke

Forrás: Czinege Melinda

Támogatásra is van lehetőségük

Az OMME elnöke a szakmai fórumon a méhészeti ágazat támogatásának aktuális kérdéseiről tartott előadást. Kifejtette, hogy a méhészeket nemzeti és európai uniós források is támogatják. – A kormány komolyan veszi a méhészeti ágazatot, a válságkezelő alapból ezer forintot kaptunk méhcsaládonként, és ez a támogatás úgy néz ki, megmarad. Európában elsőként Magyarországon vezették be a Méh állatjóléti támogatást idén ősszel, a hároméves program ideje alatt összesen 10 milliárd forint forrást fordított a kormány a méhészek támogatására, idén 7,5 eurót, 2023-ban és 2024-ben 15 eurót kaphat az a termelő, aki pályázott. Ötezer méhész élt ezzel a pályázati lehetőséggel. Ezen kívül egy másik közvetett támogatási forrásunk az úgynevezett Nemzeti Program, mely 2023. január elsejétől a közös agrárpolitika része. E tekintetben nőtt a forrás, viszont a támogatott jogcímek megváltoztak – részletezte.