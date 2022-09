Civilek, nemzetiségek, cégek

A város legnagyobb vállalata, a Hungarospa is minden évben vendégül látja munkatársait, azokat is, akik épp dologgal töltik a napot, mert a Zrt. egységeinek működnie kell. Czegle-Pinczés Enikő vezérigazgató szerint kiváló alkalom ez a csapatépítésre. Mindenki elhozhatta a családját; ez egy nagy családias összejövetel. – Több mint hatvan alkalmazottunk van kinn velünk, akik most nem dolgoznak. De azokról is gondoskodtunk, akik helytállnak a munkahelyükön, nekik is főztünk egy bogrács pörköltöt – mondta.

A Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzat harmadik alkalommal szervezte meg az örmnapi részvételt tagjaival – tudtuk meg Kállai Zsuzsa elnöktől. – Előre készülünk, az asszonyok sütnek-főznek otthon. Megadjuk a módját a helyszínnek is, terítővel, vázával, rozmaringgal. Sokan odajönnek a sátrunkhoz. Természetesen most is itt jártak nálunk a balmazújvárosi német származásúak, nagyon jó a kapcsolat, az egyik szakácsuk főzött nálunk. Nagyon örültünk, mert a németországi testvérváros polgármestere, Jonathan Berggötz is meglátogatta közösségünket – árulta el.

A Hajdúszoboszlói Gazdakör is a legnagyobb civil szervezetek egyike, minden évben főznek. Öröm volt látni, hogy az új nemzedék is törődik a hagyományőrzéssel. Emellett most egy pályázati programmal is kirukkoltak, Gazdaköri értéktükör – nemzeti ételeink, nemzeti értékeink címmel. Mint Kocsi Erika pályázatíró, koordináló, hungarikumszakértő kifejtette, az értékes nemzeti ételek közül válogattak, de egy molinósoron bemutattak negyven nemzeti értéket is.

A Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület is a számos tevékeny civil közösség közé tartozik, az egyik legnagyobb múltú. – Az elmúlt évet kivéve mindig kitelepültünk az örömnapra, általában úgy ötvenen vagyunk. Az egyesület finanszírozza a főzést, illetve a tagjaink is hozzájárulnak. Ez az év nagyon jól sikerült, időben elkészült az ebéd, slambuc és bográcsos csülökpörkölt, ami egy óra alatt elfogyott – tudtuk meg Buka László elnöktől.

Késő délután már sokan összepakoltak, hazamentek vagy haza készülődtek. Mások viszont javában buliztak, sőt főztek. Medve László hivatása tűzoltó, de most baráti társaságnak főzött, azaz sütött. – Tarját, filézett csirkecombot, gombát, kukoricát, burgonyát – sorolta. Sokadszor vesznek részt ők is a rendezvényen, egy másik baráti társasággal szomszédolnak, akik csirke- és sertéspörköltöt főztek. – Nagyon jó a hangulat, szét kell nézni, s le lehet vonni a konzekvenciát. Késő estig itt leszünk…

