Városunk idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét és a Nemzetközi Autómentes Nap felhíváshoz. Az ennek tiszteletére szervezett eseményt a Piac utca Kossuth és Szent Anna utca közötti szakaszán, megannyi izgalmas program kíséretében rendezték meg szombaton. Autósszimulátor, minivasút, lábbal hajtható gokartok és zöld busz – csak néhány azon elemek közül, melyek edukálva szórakoztatták a kilátogatókat az autómentes nap eseményén. Nagycsaládosok, idősek és fiatalok egyaránt érdeklődést mutattak a közösségi közlekedés vívmányai iránt, dacára az esős időjárásnak.

Forrás: Kiss Annamarie

A kezdeményezés célja alapjában véve is a közösségi közlekedés népszerűsítése.

Mint azt köszöntőjében Balázs Ákos alpolgármester kiemelte, Debrecen számára is minél kevesebb károsanyag kibocsátása a cél – akár a járművek cseréjével is. Ezért állították forgalomba többek között az elektromos buszflottát nemrég. – Nagyon örülünk neki, hiszen a legmodernebb elektromos meghajtású járművekkel jelentősen hozzájárulhatunk a város levegőjének javításához – hangsúlyozta, hozzátéve, a közösségi közlekedés részeként tekintenek a kerékpározásra is, így külön örömteli, hogy az autómentes nappal egyidőben is egy új szakasz készült el városunkban. – Szeretnénk, ha minél több ilyen fejlesztés lenne, a Debrecen 2030 Program részeként egy újabb villamos vonalat is építenénk – mondta.

Mint kiderült, hamarosan elkészül egy applikáció is, ami az utazókat segíti majd, sokkal kényelmesebbé, kiszámíthatóbbá téve a tömegközlekedést számukra.

Az alpolgármester a rendezvény programelemeit is méltatta, kihangsúlyozva a teherkerékpár versenyt, mellyel a környezetbarát szállítási módra hívták fel a figyelmet.

Egyre jobb

Kocsik-Marossy Virág, DV Zrt. vezérigazgatója a debreceni környezettudatosság javuló statisztikáiról beszélt. – A DKV Zrt. 2009-ben az Euro 5-ös buszok bevezetésével már több tonna károsanyag-kibocsátással csökkentette a levegőszennyezést. A kettes villamosok beállásával 2014-ben tovább tudtuk növelni ezt a környezettudatos tömegközlekedési vonalat. A szeptemberben üzembe helyezett elektromos autóbuszok pedig további évi 710 tonna széndioxid-kibocsátástól könnyítik meg a levegőnket – összegezte, hozzátéve 2022 és 2024 között 119 darab új, Euro6-os autóbusz áll forgalomba, 40 százalékkal tovább redukálva a tömegközlekedés jelenlegi széndioxid-kibocsátását. – Fontosnak tartom, hogy minél többen használjuk a tömegközlekedési eszközöket, vegyünk részt a környezettudatosságban – emelte ki.