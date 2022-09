Másodjára tartották meg a Hajdúdorogi Ízlelőt, a gasztrokulturális napnak a helyi strandfürdő adott otthont most szombaton. A rendezvényen Horváth Zoltán polgármester kapcsolódó Facebook-posztja összesen harmincöt főzőcsapat indult. A zsűrizésben Baráthné Juditka népi ízőrző és Varga Izabella színművésznő mellett a polgármester is részt vett, a főzőhelyek szemrevételezésekor velük tartott a Silvatica Zenekar is.

A nap folyamán a hajdú hagyományokat bemutató műsorszámokat láthattak az érdeklődők a színpadon, volt solymász- és íjászbemutató is, a gyermekek népi játékokkal mulathatták az időt, ezen túl bárki részt vehetett a sátorban zajló kézműves foglalkozásokon.

Az eredményhirdetés előtt Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke és Tasi Sándor alelnök egy Hajdú-Bihar megyét ábrázoló kirakót adott át településünknek.

A napot a Neoton Família koncertje zárta.