Nem mindennapi pályázatra jelentkeztek a Dóczy Gimnázium diákjai, remekművükkel a NASA honlapján is helyet kaptak. Pregunné Szűcs Judit, a nyolcadikosok tanára a Napló megkeresésére elmondta, hogy a James Webb Űrtávcső modellt technikaórán készítették a tanulók, és a jellegzetes hatszög elemeket láthatjuk rajta.

– A Földről indult az L2 (Lagrange) pontba. A L2 az egyik olyan pont, amelyen az űrtávcső stabil pozícióban működhet. A modellen ez az információ is megjelenik. Azért is aktuális a téma, mert napjainkban országosan kiemelt jelentőséget kap az űrkutatás fejlesztése. Például a Debreceni Egyetemen is foglalkoznak űrtáplálkozási és űregészségügyi kutatásokkal – jegyezte meg.

Modellezés és kísérletezés

Mint megtudtuk, a NASA hirdetett egy pályázatot, hogy szívesen fogadják a JWST-ről készült modellek fényképét minden érdeklődőtől. Ezt jó motivációs lehetőségnek találta Pregunné Szűcs Judit, hiszen fizika órán tanultak az űrtávcsőről, ami napjaink tudományos szenzációjának számít.

– Az ötletet felvetettem a tanulóknak, akik nagy lelkesedéssel fogadták, így készült el technika órán a modell. A munka végeztével a kért fotót a modellről és az osztályról elküldtem. Néhány hét múlva emailban értesített a NASA James Webb Team adminisztrátora, hogy felkerültünk a honlapjukra – hangsúlyozta.

A pedagógus rámutatott: a fizika tantárgyról először le kell porolni az előítéleteket, csak utána lehet tanítani. A fizika tanításával kapcsolatban sokszor elkövetik azt a hibát, hogy túlságosan elméleti és tankönyvízű. Ezzel szemben a kísérletezés és a gyakorlati feladatok megoldása, amelyre a technika tantárgy is megfelelő keretet biztosít, színesebbé, érthetővé és ezáltal sokkal emberközelibbé teszik a tananyagot.

– A modellezés és kísérletezés elősegíti a jelenségek és kölcsönhatások elemzését. Ennek során mind a tudományos igényességet, mind pedig a biztonságos munkavégzést elsajátítják a tanulók a foglalkozásokon. A személyes tapasztalat alapozza meg a tudományos megismerést – hangsúlyozta Pregunné Szűcs Judit.

A Dóczy Gimnáziumban évtizedekre visszavezethető gyakorlat a fizika tapasztalati úton történő tanítása, amelybe természetesen a társtudományok oktatása is besegít (például: technika, biológia, kémia, földrajz, matematika). – A fizika emelt óraszámban, érettségi előkészítőként is tanulható, melyet kollégám, Tófalusi Péter tart. Látványos kísérletek sokasága, juttatta el tanulóinkat a rangos hazai és nemzetközi fizikaversenyekre, diákolimpiákra, amelyeken rendszeresen kiváló eredménnyel szerepelnek – fogalmazott a szakember.

A fénykép megtekinthető ide kattintva, ha kicsit lentebb görgetünk a 7. sorba.

NE