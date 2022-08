Az elkövetkezendő négy napon összesen 570 rászoruló gyermek kap iskolakezdő adományt a Debreceni Karitatív Testület, valamint a támogatók jóvoltából. A szervezet fő célkitűzése, hogy segítséget nyújtson azoknak a családoknak, melyek számára az iskolakezdés jelentős többletterhet jelent. Ahhoz, hogy minél több debreceni családnak tudják megkönnyíteni gyermekeik beiskolázását, a testület önkéntesei a Kishatár utcai bevásárlóközpontban fogadták a lakosság felajánlásait. Iskolai osztályok szerint csoportosították az adományokat, és speciálisan úgy vásároltak, hogy minden korcsoport azt kapja, amire valóban szüksége van.

Forrás: Czinege Melinda

A nyári gyermekfelügyelet idején már kiosztottak 300 csomagot, augusztus 24-én pedig a testület Thomas Mann utcai székhelyén, valamint Pacikert utcai telephelyén várták a rászorulókat.

Az adományok átadásában Széles Diána alpolgármester, a Debreceni Karitatív Testület társelnöke, Komolay Szabolcs önkormányzati képviselő, Rózsahegyiné Juhász Éva, a Debreceni Karitatív Testület elnöke, valamint Orosz Ibolya Aurélia, Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjának vezetője is segédkezett.

Forrás: Czinege Melinda

– Az iskolakezdés mindig jelentős kiadásokkal jár annak ellenére, hogy hazánkban minden iskolás ingyen kapja a tankönyvet. Emellett persze több olyan holmit is be kell szerezni, amely elengedhetetlen az eredményes tanuláshoz, ez pedig megterheli a családok költségvetését. Debrecen gondoskodó város, a karitatív testülettel karöltve segítjük az iskolakezdést – hangsúlyozta Komolay Szabolcs önkormányzati képviselő.

Forrás: Czinege Melinda

– Tudom, hogy ez az időszak minden kisgyermekes család számára hatalmas stresszel jár, ráadásul most nagymértékű áremelkedésekkel is számolni kell. Minden olyan segítség szívből jön, amelyet a karitatív testületen keresztül nyújtunk. Erre amiatt is van szükség, mert tudjuk, hogy nagyon nehéz időszak előtt állunk, ezért előre szeretnénk gondoskodni mindenkiről – fogalmazott Széles Diána alpolgármester. A tanszercsomagokban a tanulást segítő eszközök mellett fogkefe és fogkrém is található.