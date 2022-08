A nyár sokak által a legkedveltebb időszaka az évnek. Kicsit kiszakadunk a szürke hétköznapokból, többet-kevesebbet változtatunk a napi rutinunkon és nem feltétlenül figyelünk oda, hogy miből mennyit eszünk, iszunk. A hőség miatt ilyenkor az étvágyunk csökken, hiszen testünk az energiát főként a hőleadásra fordítja a táplálékfelvétel helyett. Éppen ezért célszerű a könnyebb, zsírszegényebb ételeket választanunk, amik kevésbé terhelik meg szervezetünket.

Érdemes nyáron is törekedni az egészséges táplálkozásra, fogyasszunk sok zöldséget és gyümölcsöt, hiszen amellett, hogy különböző vitaminokat és sok rostot tartalmaznak, magas a víztartalmuk is, amivel még a megfelelő folyadékbevitelhez is hozzájárulhatnak

– hangsúlyozta a Napló megkeresésére Koncz Vanda Viola dietetikus. A szakember javaslata szerint célszerűbb napi 4-5 alkalommal nyersen fogyasztani ezeket, de elkészíthetjük főzelékként, töltött vagy rakott ételként, párolt köretként vagy különböző salátaként, esetleg grillezve is. – A zöldségek és gyümölcsök esetében érdemes mindig azokat fogyasztani, aminek épp szezonja van – tette hozzá.

Jól esnek és jót is tesznek a dinnyék

A nyár egyik legnagyobb slágergyümölcsei a görögdinnye és a sárgadinnye. Amellett, hogy magas a víztartalmuk, hűsítően hatnak, enyhítik a szomjúságot és csökkenthetik az édesség utáni vágyat is. Magas rosttartalmuk miatt jó hatással vannak az emésztőrendszerünkre is.

– A viszonylag magas likopin tartalmuk miatt kedvezően hatnak a már meglévő daganatok elleni küzdelemben, de már a megelőzésben is fontosak. Emellett jótékony hatással vannak a szív- és érrendszerre és a bőrünkre is. A sárgadinnye továbbá nagyon egészséges béta-karotin tartalmának köszönhetően is, ami fontos antioxidáns és A-vitaminná alakulva hozzájárul szemünk egészségéhez – ismertette a dietetikus.

A kimaradhatatlan kovászos uborka

– Ez a befőtt és a savanyúság készítésének időszaka is, sokan készítenek otthon például kovászos uborkát. Rendkívül egészséges, enyhíti a gyomorpanaszokat, kedvezően hat a túlzott gyomorsav-termelődésre, csökkenti a puffadást és jótékonyan hatással van a bélflórára a probiotikum tartalmának köszönhetően. Gluténérzékenyek kenyér helyett burgonyával is készíthetik, a végeredmény úgy is nagyon finom lesz – sorolta a pozitívumokat. Szintén az emésztőrendszerünknek kedvezhetünk a grillezett ételekkel, hiszen nagy mennyiségű zsiradék nélkül elkészíthetőek. A vörös húsok helyett érdemesebb ilyenkor sovány húsokat vagy halat választani, köretként pedig a különböző saláták is tökéletesek.

Elengedhetetlen ilyenkor a fagyi és a jégrém is, azonban a boltban kapható, magas cukortartalmú változatok helyett, otthon is nagyon finom hűsítőket készíthetünk joghurtból és friss gyümölcsökből.

Mindig legyen elég folyadék

– A legfontosabb nyáron a hidratálás, erre pedig a legmegfelelőbb a víz. Ha ez számunkra túl egyhangú, akkor fogyaszthatunk helyette akár házi citromos vizet, lehűtött házi teát vagy limonádét különböző gyümölcsökkel. A napi ajánlott mennyiség két liter, de nagy melegben inkább három.

A cukrozott, szénsavas üdítők, a koffein tartalmú italok fogyasztását csökkentsük a minimálisra, illetve kerüljük az alkoholfogyasztást is

– javasolta a szakember. Ha strandolni, vagy kirándulni indulunk, akkor is mindig legyen nálunk megfelelő mennyiségű folyadék a hűtőtáskában néhány friss gyümölcs társaságában, amely szintén olthatja a szomjat és az étvágyat is. Kis étkezésre kiegészíthetjük különféle olajos magvakkal egy kis maréknyi mennyiségben.

– A strandokon a gyorsételek és a bő zsiradékban sült ételek helyett válasszunk inkább valamiféle finom salátát. Fontos, hogy nyáron még inkább próbáljuk kerülni a túlzott sófogyasztást, helyette használjunk inkább friss vagy szárított zöldfűszereket ételeink ízesítésére. A vasfű egy jó választás lehet a sótlanság leplezésére – tanácsolta a szakember.

BS