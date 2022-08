A Debreceni Virágkarnevál immáron évek óta nemcsak egy napról (augusztus 20.) szól, hanem egy egész héten át tartó programsorozatot is magában foglal.

Ami talán még örömtelibb, számos programot ingyenesen tekinthet meg a nagyérdemű.

Augusztus 16-án (kedden) Horváth Tamás a Campus Fesztivál után újra visszatér a cívisvárosba, a Kossuth téren ad ingyenes koncertet 20 óra 30 perces kezdettel.

Augusztus 17-én (szerdán) 20 óra 30 perctől a Kossuth téren ad ingyenes koncertet a Magashegyi Underground. Az együttest 2004-ben alapította Fodor Máriusz, de igazán ismertté Bocskor Bíborka énekesnővel váltak. Stílusuk bekategorizálhatatlan. Folkzene, melyben gyakran hallhatunk a leginkább az elektronikus zenéhez illő hatásokat is.

Másnap, vagyis augusztus 18-án (csütörtökön) sem maradunk ingyenes koncert nélkül Debrecen főterén, a Punnany Massif zenél 20 óra 30 perctől ezen a napon. A sokak által szeretett együttes az élő hangszerekre, élő zenekarra épülő, magyarul előadott, funk-rockot, népzenét, elektronikát ötvöző hip-pop-ot játszik.

Augusztus 19-én 20 óra 30 perctől pedig a magyar zenei élet egy ikonikus alakja ad ingyenes koncertet a Nagytemplom előtt, akit keveseknek kell bemutatni, maga Fenyő Miklós lép ugyanis színpadra. Ahogy a szervezők írják, koncertjén a Fenyő Gyöngye zenekar és a Csacska Macska vokál kíséri Fenyő Miklóst, a Jampi Angyalok pedig mindent megtesznek azért, hogy mindenkit táncba vigyenek. Ha pedig már tánc, a koncertet utcabál követi.

Mindezek mellett a Galiba Gyermekfesztiválról sem szabad elfelejtkezni, melyet augusztus 17-21. között rendeznek meg a Debreceni Virágkarnevál részeként. Ezekben a napokban a vidámparkba ingyenes a belépés. Lesz állatkerti séta, tánc-, sport- és lövészeti bemutató, de megválasztják az év Lúdas Matyiját is. A futóbiciklisek versenyére is sor kerül, katasztrófavédelmi bemutatóval is készülnek, sőt bábelőadás is lesz.

CH