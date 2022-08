Varga András szerint a Tócóskert vitathatatlanul az ország, de legalábbis Debrecen legzöldebb lakótelepe.

A körzet önkormányzati képviselője elmondta, a városrész lakói is igényelték egy hasonló kert létrehozását. Hozzáfűzte, többen ugyan aggodalmukat fejezték ki a termények biztonsága miatt, azonban a közösségi kert kerítéssel körülhatárolt, zárható területen fekszik. Emellett egy kerti csap is található az öntözéshez, illetve egy kisebb faházat is igénybe vehetnek a kertészkedni vágyók, ahol a közös és a saját szerszámaikat tárolhatják. A tócóskerti közösségi kertben 28 család vagy magányszemély művelheti saját parcelláját, ezen kívül négy közös használatú fűszernövénydézsát is kihelyeztek.

Hajnal László