Autóscsoportokban okozott felbolydulást a hír, miszerint a régi típusú rendszámok pótlására a megszokott módon 2022. június 30-ig volt lehetőség.

De mit is jelent ez pontosan? Az említett határidő előtt az elhasználódott, megrongálódott vagy eltulajdonított rendszámtáblák cseréjét a területileg illetékes kormányhivataloknál lehetett engedélyeztetni, ennek díja 12 ezer 300 forint volt. Egy példát említve tehát, ha egy autós még a régi, úgynevezett nemzeti trikolóros rendszámú járművén cseréltette volna a hatósági jelzést, azt a szolgáltatási díj megfizetése után szabadon megtehette.

Ez azonban július elsejével megváltozott.

– A sérült trikolóros rendszámok cseréjére már nincs lehetőség, azok – rongálódás, elvesztés esetén is – csak átrendszámozással pótolhatók, ami az első és a hátsó rendszámtáblákat is érinti – tudatta megkeresésünkre a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal. Válaszukban arra is kitértek, hogy ebben az esetben a rendszámok kizárólag a 2004. május 1-jén bevezetett formátumúra (EU-s) cserélhetőek, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a trikolór ugyan nem, de a régi betű-szám kombináció, valamint a forgalmi engedély megmaradhat. Ennek díja: 56 ezer forint.

A legtöbb veteránautós-­csoportban ez a hír azonban nagy felháborodást keltett, hiszen ezekben a körökben a korhűség nélkülözhetetlen. Természetesen most nem az OT (oldtimer-muzeális) minősítésű járművekről beszélünk (ott eleve más a hatósági jelzés), hiszen szép számmal futnak minősítést nélkülöző autómatuzsálemek is hazánk útjain. Egy gyönyörűen felújított negyvenéves Trabanton, lássuk be, testidegen egy EU-s rendszám, még ha a betű és számkombináció egy esetleges csere után is megtartható.

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Ilyenkor le kell adni a régit

Azoknak, akiket kevésbé mozgat meg a korhűség, de trikolóros rendszámot cseréltetnének újra, ám a betű- és számsorhoz sem ragaszkodnak, lehetőségük van az új típusú (négy betű, három szám) rendszámtáblára történő átrendszámozásra, amelynek díja 8 ezer 500 forint, viszont ebben az esetben szükséges a forgalmi engedély cseréje is, ami további 6 ezer forintos költséget jelent – derült ki a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal válaszából.

Felhívták továbbá a figyelmet arra, hogy átrendszámozás esetén a rendelkezésre álló régi típusú rendszámokat minden esetben le kell adni a kormányablakban.

MI