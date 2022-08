Megvacsorázott, lepihent a sátorba, hajnalban pedig egy közel 22 kilós ponty ébresztette a Tisza-parton azt a fiatalt, aki barátaival ment le horgászni július közepén a folyóra, számolt be a Pecaverzum. A társaság a 475-ös folyamkilométer körül, Tiszatarjánnál lévő jól bejáratott helyükön vert tábort.

„Általában az szokott történni, hogy 9-10 felé megkajázom, újradobom a botokat, és bedőlök a sátorba. Hajnalban 90 százalékban a kapás szokott kelteni. Most is így volt” – idézte fel a horgászlapnak Emödi László, aki ezúttal egy nagyon erőteljes, húzós kapásra ébredt. Amikor megemelte a botot, a hal befelé indult meg. Rögtön felkeltette a barátját, hogy készítse a csónakot, mert úgy érezte, be kell menni a halért, amely addigra már a folyó közepén is túljutott. Csónakra végül nem volt szükség, mert a hal közben elindult visszafelé.

„Egy elég nagy stégünk van, aminek az egyik oldalán be van hajolva egy fűzfa, és az alatt kicsapott a farkával, akkor még csak 6-7 kilósnak gondoltuk. Amikor viszont elúszott a stég előtt, és teljes egészében megláttuk, már tudtuk, hogy ez 10 kiló felett lesz” – mondta a fiatal horgász.

A halat végül segítséggel sikerült kiemelnie, 21,64 kilogrammot mutatott a mérleg, amikor lemérték.

Az óriási fogásról készített fotókat a Pecaverzum oldalán nézhetik meg.