A nyúlhús fogyasztásának népszerűsítésére szervezett kampányprogramot az Agrárminisztérium és a Nyúl Terméktanács Szakmaközi Szervezet csütörtökön a Farmer Expón. A kezdeményezést 2017-ben hívták életre a szervezők, céljuk akkor és ma is ugyanaz: tenyésztés és fogyasztás szempontjából megismertetni a nyulat az emberekkel. A találkozón részt vett dr. Juhász Anikó helyettes államtitkár is, aki elmondta, hogy jelenleg a hazai, jó minőségű nyúlhús 95 százalékát exportálják. – A kampánnyal az a célunk, hogy a hazai fogyasztók is keressék, a magyar lakosság ugyanis nem több, mint fél kilogramm nyúlhús fogyaszt el évente – összegzett. Kiemelte, hogy a promóciós kampányon kívül arra is törekednek, hogy a beruházások minél több támogatást kapjanak az ágazatban. Beszélt az aszály és háború okozta gondokról a takarmányozást illetően, majd hozzáfűzte: az ágazat elköteleződéséről tanúskodik, hogy a közelmúltban meghirdetett korszerűsítési pályázatra 18-an jelentkeztek, összesen 2,9 milliárd forint értékben.

Forrás: Czinege Melinda

Dr. Posta János, a Debreceni Egyetem Állattenyésztési Tanszékének docense arra hívta fel a figyelmet, hogy az oktatás és kutatás mellett a húsminőség vizsgálata is feladata az intézménynek. A hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy nyúltelepeken dolgozzanak, és ezáltal megismerkedjenek az ágazattal. Hozzáfűzte, hogy partnereivel olyan együttműködést alakított ki az egyetem, mellyel többek között a legmodernebb tenyésztési technikát is megismerhetik a hallgatók.

Forrás: Czinege Melinda

A terméktanács elnöke, Juráskó Róbert hangsúlyozta, hogy az ágazat kicsi ugyan Magyarországon, nyúlügyben viszont Európa legnagyobb exportőre. Csaknem hetven nagyüzemi nyúltelep működik jelenleg, ezek évente körülbelül négymillió vágónyulat állítanak elő. – Az elmúlt évtizedekben kikopott a háztartásokból, az új generáció azért szinte már egyáltalán nem ismeri a nyúlhúst. A kampánnyal nemcsak a nyúlhús megismertetését, hanem a háztáji tartás előnyeit is szeretnénk megismertetni az emberekkel. Nagyon könnyen tenyészthető állat, húsa zsírszegény, emellett értékes és magas fehérjeforrás – mutatott rá.

Forrás: Czinege Melinda

Bede Róbert mesterszakács rozéval és kapros burgonyagombóccal készítette el hagyományos nyúlpaprikását a Farmer Expo közönségének. Igazi „multikultinak” nevezte ezt a húsfajtát, mert változatosan, szinte mindennel fűszerezhető, mindössze egy dologra kell csak figyelni a készítésénél: fehérjével ne tálaljuk, maradjunk inkább a szénhidráttartalmú köreteknél.

SZD