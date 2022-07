Történetét születésnapi ajándéknak szánta a nővérének pár évvel ezelőtt. Akkor még nem gondolta, hogy ebből egyszer könyv lesz, amit mások is olvasni fognak. De hogyan jött a szikra, és miképpen lett belőle kiadás?

– Már kicsi koromban is találtam ki történeteket a plüssállataimról, babáimról. Vallásos családban élek, és a nővéremmel nagyon jó a kapcsolatom. Abban, hogy könyv lett a sztorimból, neki is főszerepe volt – idézte fel a fiatal tehetség. – Igazából a téma csak egy ötlet volt a sok közül, akkor 14 éves voltam, de éreztem, hogy ez jelentőségteljes lesz. A főszereplőket már tudtam névvel együtt, és azt is, milyen szerepet fognak betölteni.

A könyv a nyolcéves Róziról szól, aki elkezdi látni a szellemek világát, és ezzel alaposan felkavarja környezete életét. Ugyan nagyszerű játszótársakra lel az őrangyalai és más lények személyében, szülei viszont az összeomlás szélére jutnak régi normális életük visszaszerzéséért vívott harcukban. Azonban egy közúti figyelmetlenség egészen érdekes útra tereli az eseményeket. Az erőszakos, vallási fanatikus édesapa bepillantást nyer a természetfeletti világba, és feje tetejére áll mindaz, amit eddig Istenről és az életről hitt. Anna összefüggéseiben mutatja be a földi és a túlvilági dimenziókban zajló összeütközéseket, hogy Romlás, a fődémon, megpróbálja bázisát a család otthonában felállítani. De ezt Rózi mennyei barátai nem hagyják. A címet az alkotás a történetbeli édesapa kapcsán kapta, mivel ő is abba az állapotba kerül, melyben a kislány mindig is élt.

A segítség kereste meg őket

A sámsonkerti lány arról is beszélt, hogy véletlenek hada és az isteni gondviselés végig jelen volt ahhoz, hogy kiadhassák a művét. – Testvéremnek van egy weboldala, melyre feltöltötte az összes fejezetet, és ezen keresztül pozitív visszajelzéseket kaptunk az olvasóktól. Innen jött a gondolat, hogy ebből miért ne lehetne egy könyv – emlékezik vissza. – Innentől kezdve csodaszámba menően érkezett segítség. Nem mi jártunk a megjelenéshez szükséges személyek után – lektor, tördelő vagy a nyomda, könyvesbolt –, hanem mindenki akkor jelentkezett, amikor szükség volt rá – fogalmazott. A könyv borítóját és a benne lévő képeket nővére tervezte meg.

– Évi Budapesten lakik, a könyvbemutatót így oda szerveztük, egy nagyon impozáns épületbe. Szokatlan volt a sok ember, és kissé ijesztő is. Nem igazán értettem meg, hogy egy személyes ajándék iránt miért érdeklődnek ennyien – mondta.

Anna idén érettségizett a debreceni Abigél Művészeti Szakközépiskolában. – Az angoltanárnőm egy óra alkalmával kérdezte tőlünk, minek örülünk most a legjobban. Tétováztam, hogy elmondjam-e, de mikor rám került a sor, bevallottam, hogy aznap délután a könyveimért megyek. Nem értették, így pontosítanom kellett, hogy a történet, amit a nővéremnek szántam, most fog érkezni a nyomdából. Mindenki csodálkozott, és rengeteg kérdést kaptam. Hamarosan mindenki megtudta a nevemet a suliban, s ez elég váratlanul ért – mesélte.

Formálódnak a következők

Cukrász szeretne lenni, ezért szeptemberben Budapestre költözik, hogy elvégezhesse az ehhez szükséges képzést. – Eddig hat könyv témája fogalmazódott meg a fejemben, melyeknek mély mondanivalójuk van. Az egyiken már el is kezdtem dolgozni, s a címe is megszületett: Nem tudni, merre jársz. Gyerekekről, fiatalokról szól majd, akik az utcán élnek. Ez mindig is foglalkoztatott és megérintett – osztotta meg velünk a beszélgetés végén Toldi Anna.

Dandé Melinda