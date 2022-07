A hosszú hetek óta tartó hőség kapcsán a meteorológiai szélsőértékek között böngészve feltűnik, hogy a nyári hónapokban – kiugró értékekkel – többször előfordul a kis sárréti település, Szerep neve.

1921 júliusában hatszor is a hajdú-bihari községben mérték a legmagasabb hőmérsékletet, de egy évvel később, 1922 júliusában is itt volt a legmelegebb az országban két napon keresztül, valamint 1928 júliusában többször is volt negyven Celsius-fok közelében a hőmérséklet.

1921. július 25-én 40,5; július 26-án 40,4; július 27-én 41; július 28-án 40,9; július 30-án 40,5; július 31-én pedig 39,4 Celsius-fokot mértek. 1922. július 11-én 38,5; július 12-én 38,9; 1928. július 16-án 40; másnap, július 17-én pedig 41,1 Celsius-fokot mutatott a hőmérő.

Ha a többi nyári hónapot nézzük, ott is kiugró értékeket figyelhetünk meg Szereppel kapcsolatosan: 1908. június 20-án 37; 1921. június 3-án 37,2; június 4-én pedig 37,3 Celsius-fokot mértek. 1925. június 1-jén 35,7; 1935. június 28-án pedig 39,9 Celsius-fok volt a településen. Érdekesség, hogy 1928. június 3-án viszont itt volt a leghidegebb: -0,2 Celsius-fokig hűlt a levegő.

Az augusztus hónapokat tekintve is előkelő helyen áll Szerep, hiszen több rekordot is felállított. 1917. augusztus 1-jén 40,3; másnap 40,5 Celsius-fokra kúszott a hőmérő higanyszála. 1921. augusztus 11-én 40,6; a rákövetkező napon pedig még melegebbet, 40,8 Celsius-fokot mértek.

A mérések kezdete (1890) óta mért adatok napjainkig bezárólag tartalmazzák az év adott napján előfordult minimum- és maximum-hőmérsékletek értékeit, azonban csak a legfrissebb rekordokat, vagyis a korábbi évek aznap mért azonos értékű rekordjai nem szerepelnek itt. Egy adott nap mérési időszaka előző nap este 7 órától aznap este 7 óráig tart. Az eddig mért leghidegebb -35 Celsius-fok volt (1940. február 16., Görömbölytapolca), míg a legmelegebb +41,9 Celsius-fok volt (2007. július 20., Kiskunhalas). Ez alapján hazánkban 76,9 Celsius-fok a legszélsőségesebb hőmérsékletek közti tartomány értéke, míg a napi hőingás rekordja 31,1 °C.

FR