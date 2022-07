A település nem tudja, de nem is akarja felvenni a versenyt a környéken található turisztikai célpontokkal, viszont élni kíván azokkal a lehetőségekkel, melyek számára adottak. A legközelebbi élménypont a Vekeri-tó lenne, amit sajnos most az egészen elkeserítő állapota miatt ugyan nem lehet kiélvezni, de Zara András polgármester bízik a Civaqua program sikerében, abban, hogy a Keleti-főcsatorna vize ismét életet hoz a környékre. Mint mondta, a jövőben szeretnék, ha kerékpárút vezetne a Vekeri-tó és Hosszúpályi között, hiszen az sokat lendítene a látogathatóságon.

Megvendégelnék az utazókat

– Az Erdőspusztákon nagyon sok érték van, és a jövőben mi is szeretnénk megmutatni magunkat. Van falumúzeumunk, régi nádfedeles házat újítottunk fel, és itt van a magtárunk, amelyben már most van kiállítótermünk, és idővel szeretnénk konferenciatermet, vendégszobákat is kialakítani benne. A településen egyre népszerűbb a Bormúzeum, a területén van egy kisebb tavunk. Ott faházakat szeretnénk majd építeni, és megvendégelni az erre utazókat – mondta el.

Az önkormányzat úgy döntött, a falunapot is teljes egészében átszervezi.

Az egy napba sűrített programkavalkád helyett éves, tematikus programsorozatot hoztak létre. A cél a közönség szélesebb körű megszólítása, a közösségi élet felpezsdítése volt. Tavasszal, húsvét előtt tojáskeresőre hívják a családokat; később GO Pályi néven hirdetnek kerékpáros ügyességi napot; nyáron a Pályi Piknik várja a látogatókat kisvasúttal, sztárfellépőkkel, vásári forgataggal; ősszel szüreti napot tartanak fogatos felvonulással, mustkészítéssel és közös főzéssel; az év zárásaként pedig összefogva a helyi ősi keresztény egyházakkal adventi forgataggal, gyertyagyújtással várják a lakókat a magtár előtti téren.

– Zárt rendezvényeink vannak. A látogatók támogatói jegyet válthatnak, ezzel a soron következő rendezvény megszervezését segíthetik.

A zárt eseményeken a gyerekek biztonságban vannak, a szülőket kiszolgálják a programok.

Az elmúlt időszakban mintegy 1500 fő megfordult az eseményeinken még úgy is, hogy 5000 fő feletti településként a védettségi igazolványt is el kellett kérnünk a látogatóktól – fejtette ki a polgármester.

Mint mondta, az újragondolt rendezvényekkel a helyi és a környékbeli közönség megszólítása a cél, a hétköznapok felpezsdítésén dolgoznak.

BBI