A mai napon elstartol a Campus Fesztivál, a bulizni vágyók végre átléphetik a fesztivál kapuját. Ennek ellenére elengedhetetlen megemlíteni, hogy a látogatóknak nemcsak azt kell észben tartani, mikor lép fel kedvenc előadójuk, formációjuk, hanem fontos ügyelniük arra is: a poharukban mindig legyen folyadék, ami nem alkoholt jelent. Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi régiójának szóvivője, a Debreceni Mentőállomás vezetője a Napló megkeresésére leszögezte, igaz, a helyszínen mindig van profi egészségügyi ellátás, azonban fontos, hogy a fesztiválozók betartsanak néhány egyszerű szabályt egészségük érdekében. – Az Országos Mentőszolgálat több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az embertelen hőség és a fesztiválozó fiatalok kombinációját illetően. Éppen ezért felkészülten érkezünk a fesztiválokra. Évről évre elkészítjük a legideálisabb mentési terveket a biztonságos buliszezon lebonyolítása érdekében. Ebben többek között pontosan kiszámítjuk, hogy egy adott rendezvényen hány mentőautóra és mentőegységre lehet szükség, valamint azt is, hogy hol kell elhelyezkedniük a helyszínen – hangsúlyozta.

Alkohol helyett ásványvíz

Mint elmondta, a nagy meleg és a perzselő napsütés fokozott terhelést ró a szervezetre, amit leginkább megfelelő folyadékbevitellel ellensúlyozhatunk. Továbbá fontos, hogy a cukros üdítőital helyett inkább vizet igyanak a látogatók. Ménes Dávid kiemelte, hogy alkoholt csak mértékletesen igyunk: az öntudatlan részegség életveszélyes! – A megfelelő mennyiségű folyadékbevitelt nem lehet elégszer hangsúlyozni, akár 4-5 liter folyadékot is meg kell inni – fogalmazott. Hozzátette, végig bulizni több napot ilyen nagy melegben iszonyatosan megterhelő, szinte kiveszi az emberből az erőt. –Természetesen mondani sem kell, hogy itt nem alkoholos italra gondolok, hanem ásványvízre vagy vízre. A folyadékbevitel mellett a megfelelő táplálkozásra is nagy hangsúlyt kell fektetni. Naponta legalább egyszer fogyasszunk meleg ételt, a reggeli és a vacsora is fontos, különösen a nagyobb fizikai megterhelés miatt. Bár a fesztiválokon leginkább a gyorsételek hódítanak, ezeken a rendezvényeken is meg lehet találni a könnyebb ételeket – nyilatkozta.

Könnyű, szellős ruházat ajánlott

Ménes Dávid arra is kitért, hogy a napközbeni hőség idején könnyű, szellős ruházat ajánlott, de az is fontos, hogy az ember fejét ne érje tartós, közvetlen napsütés, egyrészt az erős UV-sugárzás, másrészt a napszúrás veszélye miatt. Ájulásos rosszullét esetén legjobb, ha hűvös, árnyékos helyen lefektetjük a segítségre szorulót, hiszen így az átmeneti vérkeringési zavar hamar rendeződhet. – A krónikus betegek vigyék magukkal a szokásos gyógyszereiket és ügyeljenek annak tárolására. Ha valaki rosszullétre panaszkodik, akkor értesítsük a helyszínen lévő mentőket, akik szaksegítségben részesítik a rászorulót – jegyezte meg.

A szóvivő kiemelte, a fesztiválokon az egészségügyi problémák jelentős részét a kisebb sérülések és enyhébb rosszullétek teszik ki inkább. A kisebb sérülések közül a lábsérülések vezetnek, ez talán a leggyakoribb az ilyen rendezvényeken, ami miatt mindig felhívják a figyelmet arra, hogy nem mindegy, milyen cipőben megy valaki bulizni. – Ha valaki a sűrűjében tombol a tömeggel, akkor nagyon könnyen szerezhet bokasérülést vagy egyéb lábsérülést. Ennek elkerülésére mindenkinek zárt cipőt ajánlatos felvenni, lehetőleg olyat, ami a bokát is fogja. Ami a rosszulléteket illeti, azok a többségét a meleg számlájára írhatjuk – mondta.

NE