Szőnyi Imréné Elek Margit is csatlakozott a szépkorúak egyre népesebb táborához, mivel július 23-án ő is betölti a 90. életévét. Ezen ünnepi alkalomból köszöntötte őt pénteken új lakóhelyén, a püspökladányi református idősek otthonában Nádudvar város polgármestere, Maczik Erika és alpolgármestere, Réz Szilárd. Ennek oka, hogy Margit néni élete első kilenc évtizedét Nádudvaron élte le, s ott is született.

Heten voltak testvérek, hárman ma is élnek. Ő a legidősebb. Aktív éveiben volt szakács Mihályhalmán, az állami gazdaságban, dolgozott növényápolóként a téeszben, majd a helyi varrodából ment nyugdíjba, ahol vasalóként dolgozott.

Mindemellett kézimunkázott szakkör keretében is, kiállításon is voltak hímzései. A helyi nyugdíjasklubnak is hosszú évekig tagja volt.

A rokonság leltárt tekintve: öt generáció ünnepelte Margitka nénit szépkorúsága hajnalán. Összesen jelenleg egy ükunoka, négy dédunoka, öt unoka és két gyerek alkotja szerető családját.

Még új számára a hely, hiszen előző nap érkezett ide – amiért családjával együtt hálás Pella Pál vezető lelkipásztornak – a berettyóújfalui otthonból, ahová tavasszal költözött, de Ladányban közelebb vannak a rokonok.

Marján László