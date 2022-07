Néhány napja nyitotta meg kapuit a gasztronómia szerelmesei előtt Debrecen első kóser étterme. Az esemény kapcsán lapunk az étterem üzemeltetőjével, valamint annak séfével beszélgetett ízekről, célokról.

Kóser a javából

– A kóser étkezésnek vannak bizonyos alapszabályai: a helyi rabbi, jelen esetben Faigen rabbi a kósersági pecsétet biztosítja, és kósersági felügyelő kapcsolja be a tüzet, hiszen vallásos zsidó tüzén kell főzni ezeket az ételeket, melyek kóser vágásból származó húsokból készülnek – emelte ki Preiszler Dániel, aki az étterem üzemeltetéséért felelős. Hozzátette, annak, hogy valami kóser, nincs különösebben köze az izraeli, vagy a magyar zsidó konyhához. Lehet sóletet, maceszgombóc levest vagy izraeli salátát kóser és nem kóser változatban is készíteni.

Preiszler Dániel

Forrás: Czinege Melinda

És hogy miért fontos, hogy ilyen vendéglátóipari egységek is legyenek városunkban? – Budapest után itt van a második legnagyobb zsidó közösség az országban, ezen kívül több száz izraeli diák tanul a Debreceni Egyetemen, és a város repterének is közvetlen járatai vannak például Tel-Avivba, vagy Londonba. Ráadásul több nagy zarándoklati hely is van a közelben, így viszonylag sok vallásos turista érkezhet ide – emelte ki.

Jókat enni, együtt lenni

Mint kifejtette, az EMIH, a Hamsza Éttermet magában foglaló Debreceni Zsidó Ház létrehozójának célja az edukáció, a zsidó közösségi és vallási élet újraindítása. Az, hogy a zsidóságra, a kóser étkezésre alapvetésként lehessen tekinteni, bárkinek elérhető legyen. – Debrecenben akkor tudunk különleges éttermet csinálni, ha újdonságot hozunk. A fűszerek java része Izraelből érkezik, az étlapon megannyi bárány-, és marhaétel található, az autentikus keleti ízvilágról pedig egy izraeli séf gondoskodik.

Forrás: Czinege Melinda

Az étterem által továbbá céljuk, – a helyi közösség, valamint a vallási turizmusban résztvevők fogadásán túl – hogy a hitközség a zsidóságot minél inkább beintegrálja a debreceniek életébe. – Izrael is úgy működik, hogy mindenki remekül megfér egymás mellett, itt is ez a cél. Jókat enni, együtt lenni, ez tud közösséget építeni mindenhol – összegezte Preiszler Dániel.