Megszokhattuk, hogy a közösségi médiában rendszerint nem az észszerűség jellemzi a legnézettebb videós kihívásokat, nemrég azonban építő jellegű kezdeményezéssel rukkolt elő Kenyeres Attila debreceni kötődésű újságíró, egyetemi adjunktus. Facebook-oldalán arra buzdít, hogy egy vízzel teli vödörrel ne saját magunkat, hanem a szomjazó fákat öntözzük meg.

Ne magunkra öntsük!

– Bizonyára sokan tudjátok, hogy az ország jelentős részén súlyos aszály pusztít, és az előrejelzések szerint ebben nem is nagyon várható változás – kezdte bejelentkezését. Beszélt arról is, hogy bár nincs milliós követőtábora, mint az ismert influenszereknek, és anyagi haszna sem származik ebből, környezetbarát kihívásával azonban sokat tehetünk magunkért, egymásért és a természetért. A rövidfilm s vele a hasznos faöntözés is gyorsan terjedt, néhány nappal a kihívás után egymás után jelentek meg a vizes vödrös követők, köztük a Future Of Debrecen csapata, debreceni napközis tábor résztvevői, de csatlakozott a derecskei kertbarátok közössége és sok magánszemély is.

Kenyeres Attila a Naplónak elmondta, meglepte, de örömmel nyugtázta, hogy a kezdetben csak poénnak szánt kihívás ilyen népszerű kezdeményezéssé nőtte ki magát. Elmondta, hogy tudja, nem ő az első, aki fák locsolására buzdítja az embereket a közösségi médiában, majd emlékeztetett a korábban milliókat megmozgató jegesvödör-kihívásra. – Ez a mostani aszályos helyzetben egyenesen vízpazarlásnak tűnik. Erre utaltam azzal, hogy ne magunkra öntsük, hanem a szomjazó növényekre. Arra gondoltam, hogy legyen egy olyan kihívás is, amely tényleg mindannyiunk számára hasznos, nem csak néhány ember meggazdagodását szolgálja.

Bárki, bármikor csatlakozhat

– Örülök, ha mások is jónak tartják a kezdeményezést, és ha csak annyi történik, hogy néhány szomjazó fát megmentünk a haláltól, ami aztán sokaknak árnyékot, a madaraknak fészket ad, már megérte elkészíteni ezt a kis amatőr videót – jegyezte meg.

Kenyeres Attila kezdeményezéséhez bárki, bármikor csatlakozhat, akár közzéteszi videón, akár megtartja magának az egyszerű, de annál nemesebb gesztust.

SZD