Varga István nevét már jól ismerhetik a Hajdú-bihari Napló és a Haon olvasói, ugyanis kiemelkedő versenyeredményeiről már többször beszámoltunk. A rejtvényfejtés éllovasa eddigi pályafutása alatt 83 versenyt nyert meg, így céljai közt már nem elsődleges a győzelem szerepel, sokkal inkább az, hogy mások is elmélyüljenek a rejtvényfejtés világában. A betűk szerelmese szeretné, ha valaki felkarolná ezt a műfajt, akkor talán Debrecenben is többen érkeznének a versenyekre, nem pedig csak 4-5 játékos.

– Természetesen idén sem lógattam a lábamat, számtalan versenyen megcsillogtattam a tudásom, és még van hátra megannyi találkozó. Minden évben a Rejtvényfejtők Napja a legfontosabb esemény, ami egyben díjátadó is, ahol mindig az előző évi teljesítményt jutalmazzák – fogalmazott lapunknak Varga István, aki oklevéllel és kupával távozott a budapesti találkozóról, ugyanis egyénileg harmadik helyezést ért el, csapatban pedig a legjobbnak bizonyultak. A díjak kiosztása után rendeztek egy versenyt is, ahol 16 kategóriában 250 versenyző törhette a fejét a megoldáson. Mint megtudtuk, a versenyzőknek három óra állt rendelkezésükre, ezalatt az idő alatt annyi rejtvényt fejthettek meg, amennyit csak tudnak. A debreceni rejtvényfejtő ezen a megmérettetésen is jeleskedett, hiszen a nyelvi játékok kategóriában a dobogó második fokára állhatott.

Szellemi frissességet ad

Varga István hozzátette, idén még jó néhány településre ellátogat egy-egy megmérettetésre: Siófok, Martfű, Szolnok, Sárvár, Jászjákóhalma, Ózd, Szerencs és Pécs is tervben van. – Évtizedek óta szenvedélyem a rejtvényfejtés, és a mai napig feltölt, ha játszhatok. Az évek során szinte az életem részévé vált. Rengeteg új, naprakész információhoz jutok általa, mindemellett szellemi frissességet ad. A rejtvényfejtés segíti a logikus gondolkodást, fejleszti a problémamegoldó képességet. Könnyebb eligazodni a világ dolgaiban, illetve egy nagy család részese lehetek, ami egy óriási kincs – jegyezte meg. Hozzáfűzte, minden egyes nap jelen van az életében valamilyen formában a rejtvényfejtés. Sőt, nem ritka, hogy maga is készíti őket, naponta minimum egy órát foglalkozik a szenvedélyével. Mint elmondta, nagy tisztelője dr. Grétsy László nyelvésznek, akinek rendszeresen küld rejtvényeket az Édes Anyanyelvünk című szaklapjába.

