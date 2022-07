Vinnai Jánost kilencvenedik születésnapja alkalmából debreceni otthonában köszöntötte csütörtökön délután Tóth-Vanka Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa.

Forrás: Kiss Annamarie

Mint megtudtuk, János bácsi Vencsellőn született 1932. július 21-én. Nem ő volt az egyedüli gyermek a családban, ugyanis már várta őt a bátyja, aki 6 évvel volt idősebb János bácsinál. – Jó tanuló voltam, Nyíregyházán végeztem az általános iskolát, később a Debreceni Egyetemen folytattam tanulmányaimat, de felsőfokú végzettséget Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemen kaptam. Később elhelyezkedtem a fogyasztási szövetkezeti rendszerben, a megyei szövetséghez kerültem. Innentől kezdve felgyorsult az élet, már csak azért is, mert megismertem az egyetlen csillagomat, a drága feleségemet – fogalmazott János bácsi, akinek könny szökött a szemébe, ugyanis feleségét 6 éve elveszítette.

Egyre fentebb a ranglétrán

János bácsinak és feleségének két fia született, és ahogyan az lenni szokott, a családjuk egyre gyarapodott. Immáron a születésnapos öt unokával és egy dédunokával büszkélkedhet, és János bácsi nagy örömére úton van két további dédunoka.

Ottjártunkkor nemcsak a bölcs kilencvenévest volt szerencsénk megismerni, hanem szép családját is, akik láthatóan nagyon tisztelik és szeretik János bácsit. Legyen bármilyen ünnep, a család együtt van, történjen bármi, egymásra mindig számíthatnak. A beszélgetés alatt kiderült, János bácsi soha nem hagyta abba a tanulást, mindig fejlesztette magát, így lett évek múltán a debreceni járási szövetség tervezési osztályvezetője. A nyugdíjas éveiben sem a lábát lógatta, 1989-ben a II. Rákóczi Ferenc Lakásfenntartó Szövetkezet vezetőjeként ismerték, akihez 384 lakás tartozott.

Forrás: Kiss Annamarie

Imádta a focit

Ennyi munka mellett azt gondolhatnánk, kevés ideje jutott a családra, ám ez nem így volt. Mindig is fontosnak tartotta, hogy ne csak jó munkaerő, de kiváló édesapa legyen. Kérdeztük a hobbijáról, és persze az oktatást is megemlítette, de a futballt ugyanúgy szerette, amiért a mai napig rajong. Soha nem volt egy haragosa sem, mindenkivel jól kijött, szereti a békét. Úgy véli, mindent meg lehet tenni, csak akarni kell. Ennek ellenére volt olyan, amikor „verekedett”, de azt is csak a focipályán. – Volt olyan, hogy összetűzésbe keveredtem 1-2 alkalommal a pályán, de mint tudjuk, ami ott történik, az ott is marad – kacagott fel. Hozzátette,

ő 150 évig fog élni, de mivel szimpatikusak vagyunk számára, így 10 év múlva, amikor 100 éves lesz, akkor elárulja nekünk a hosszú élet titkát.

Megegyeztünk János bácsival, 5-10 év múlva meglátogatjuk és felköszöntjük, ezért úgy döntött, titkainak egy kis szeletét megosztja a Naplóval.

Ami a legfontosabb, hogy legyünk becsületesek, és dolgozzunk, ne keressünk kibúvókat a munka alól

– jegyezte meg. Hozzátette, emberek vagyunk mind, így tekintsünk is úgy egymásra.

NE