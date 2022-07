A zenekarral tavaly is találkozhatott a közönség a Campus Fesztiválon, bár akkor a járványhelyzet korlátozásai miatt egyedül itt fesztiválozhattak a fiúk. A Nagyerdő most sem marad Mudfield-dallamok nélkül, de ezúttal a debreceni helyszín számukra a fesztiválturnus kezdőállomása lesz.

– Egyórás programmal készülünk, mind a három lemezünk anyagából játszunk, és egy teljesen új dalt is hallhat majd a közönség – mondta el portálunknak Kovácsovics Máté, a zenekar frontembere. A Mudfield nevével az utóbbi időben egyre többször találkozhatnak a rock műfaj kedvelői Debrecenben, az együttes legutóbb tavasszal játszott a Roncsbárban. Akkor telt ház fogadta a fiúkat, az énekes pedig abban bízik, hogy ezt a hangulatot hozza el a nagyerdei környezet is. Felidézve a tavalyi szereplésüket, elmondta, szerinte a Campus Fesztiválon nem csak a nagyszínpadok előtt van igazán jó buli. Maguk is egy kisebb színpadon zenéltek, a közönségükkel pedig megtelt a tér. A megszokott táborukra ezúttal is számítanak.