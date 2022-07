Június 30-án jött ki Tiësto legújabb dala, a Hot In It, melyet Charli XCX angol énekesnővel közösen vett fel a holland sztár dj. Várható volt, hogy a számot a debreceni közönségnek is eldurrantja majd az idei Campuson, és ez valóban így történt, Tiësto még egy rövid Insta-videóban is megemlékezett a pillanatról. A posztot jelen állás szerint nyolcezernél is többen kedvelik.

A második nap legjobb pillanatait itt nézheted vissza!