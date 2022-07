Volt egy hely, ahová belépve csillámló bulisminket varázsoltak az arcunkra, különleges fonásokkal rendezték frizuránkat, az égig ugrálhattunk, míg csak erőnk bírja és puha légvárba huppanhattunk, falovon vágtázhattunk a sokfejű sárkánnyal szembeszállva, s ha ez nem lenne elég, fejvédet húzhattunk és valóban fejleszthettük vívótudásunkat, vagy téglányi fajengákból építhettünk tornyot, kézműveskedhettünk. Feltéve, ha gyerekek vagyunk vagy legalábbis csemetével érkezünk. A korántsem teljes felsorolás programjai ugyanis a Campus Fesztivál „gyerekparadicsomában”. Az idei helyszín előnye a védettsége volt. Egyrészt teljesen körbekerítették, az átmenő forgalmat kiiktatták, ide csak az tért be, akinek ez a célja. Másrészt magas fák árnyéka óvott a tűző napsütéstől.

Harmadrészt pedig – bármily meglepő – viszonylag csendes része ez a fesztivál területének, ottjártunkkor csak a nagyszínpadi koncert hangjai hallatszottak oda, de nehézség nélkül tudtunk átlagos hangerővel beszélgetni az ott játszókkal.

Forrás: Molnár Péter

Az apartmanok kiadásával foglalkozó Nyíri-család legkisebb tagjának homlokát egy naplementében úszó Ariel-ábra ékesítette. Bara elárulta, a sellőlány „bőrébe is bújt” egy fénykép erejéig, a sok arckivágásos fotófal között Arielé is ott áll a területen. A kislánytól megtudtam, szeptemberben kezdi a „kiskossuthos” éveket. A szülők tavaly is jártak a Campuson, a kislány első fesztiválozó. A játékbirodalom felfedezése után a Tiesto-koncert még a család úticélja.

Kitartó, mint Batman

Már a diskurzus alatt felfigyeltem a gomba alakú ugrálóvár és a célbadobó között koncentráló kisfiúra. Kolozsi Péter egy fatőke mellett guggolt kalapáccsal a kezében és várta a pillanatot, amikor az ember nagyságú Diótörő fabáb fejétől gurított csövön leért egy dió. A feladat annak ellenére sem könnyű, hogy a diót leengedő önkéntes „most” felkiáltással igyekezett segíteni a kalapácsot lendítőt.

Péter – pont mint a kedvenc szuperhőse, Batman – nem adta fel, hosszan próbálkozott.

A hosszas összpontosításra vágyott szakmájában is szüksége lesz. Azt mondta orvos szeretne lenni, mint anya meg apa vagy focista. Édesanyja Kozma Nóra, a másik gyermekével, Csengével szurkoltak a kisfiúnak.