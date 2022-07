– Egy a fontos: dolgozzunk sokat, és soha ne álljunk meg – jegyezte meg Nemes Lajos, aki augusztus 1-jén tölti be 90. életévét. A közelgő születésnap miatt Lajos bácsit otthonában látogatta meg Papp Csaba önkormányzati képviselő és Madarász-Nagy Nikolett, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa pénteken reggel. Egy igazán humoros idős férfit ismerhettünk meg személyében, ám ami ennél is lényegesebb: egy felettébb érző szívű ember, akin látszott, a mai napig szerelemmel szereti feleségét.

Mint kiderült, Lajos bácsi Biharnagybajomból származik, egy húga volt, akit nem régen veszített el. Gyermekkoráról is kérdeztük az idős férfit, azonban szűkszavúan válaszolt, ami nem meglepő, hiszen 11 éves korában elveszítette édesanyját. Lajos bácsi csak annyit mondott: tengődött a nagyvilágban. – Tizennyolc éves voltam, amikor a helyi gépállomásnál traktorosként helyezkedtem el, majd 1961-ben áthelyeztek Debrecenbe, pontosabban a kismacsi gépállomásra, onnan mentem nyugdíjba – fogalmazott. Hozzátéve, feleségével, Tarpai Ilonával már Debrecenben ismerkedett meg, aki találkozásuk pillanatában éppen egy cséplőgéppel dolgozott.

Elvesztették gyermeküket

Lajos bácsi és Ilona néni közel 72 éve házasok, 5 gyermekük született, akik közül már nem mindenki él. A házasoknak át kellett élniük a legborzasztóbb fájdalmat, amit ember érezhet, ugyanis egy szülő életében nincs annál nagyobb gyötrelem, mint örök búcsút venni szeretett gyermekétől.

– Mint mindenki, mi is sok mindent átéltünk, de nemcsak a rosszra, hanem a jóra is vissza kell gondolni, 8 unokánk született, akikre mind büszkék vagyunk – mondta. 1986 óta él feleségével a Vendég utcában található kertes házukban. Az idős férfi nem az a panaszkodó típus, és egyáltalán nem nagyravágyó. Kiemelte, mind az 5 gyermekének hatalmas lakodalma volt, viszont nekik nem volt fontos a felhajtás: évtizedekkel ezelőtt kézen fogva bementek a városi tanácshoz, majd papíron is megerősítették szerelmüket. Hazamentek, megvacsoráztak és minden úgy folytatódott, ahogyan elkezdődött, nagy szerelem volt az övéké, ami a csaknem 73 éve tart.

– Drága feleségem 16 éve elvesztette a szeme világát, 3 éve lerobbant, ezért nem járunk sehova. Itthon vagyunk, egymást erősítjük és segítjük, mindezt boldogan tesszük – fogalmazott. Majd felesége, Ilona néni felszólalt:

A mai napig fogjuk egymás kezét, még akkor is, amikor alszunk

– mondta.

Munka volt bőven

Lajos bácsit 15 éve műtötték a szívével, azóta jól van, csak alacsony a vérnyomása, ezért sokat pihen. – Régen nem így volt, mindig úton voltam, dolgoztam. Hétfőn reggel elindultam a traktorral, és kedd estig meg sem álltam – tette hozzá az idős ember, akitől megkérdeztük: mi a kedvenc étele? Rávágta: minden! Megjegyezte, ha mégis kívánhatna, akkor a következőket kérné: jó húsos szalonna, friss kenyér és tej.

Mindezek után beszélgettünk az időjárásról is, amihez csak annyit fűzött hozzá: régen is voltak melegek, de máshogy esett. – Nem csináltunk belőle ügyet, atlétába voltunk és kész, nem nyafogtunk – fogalmazott.

