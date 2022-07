A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) működési területén július 4-ig ebben az évben területi átlagban 127,6 milliméter csapadék hullott. Ez mindössze csak harmada az év első hét hónapjára jellemző sok éves csapadékátlagnak (337,7 mm). A TIVIZIG 28 hidrometeorológiai állomása közül hármon például még a 100 millimétert sem érte el idén a csapadék mennyisége (Szerep 91,5 mm, Szeghalom, 96,6 mm, Tiszacsege 97,4 mm). Tiszafüreden pedig május hónapban – a mezőgazdaság szempontjából kiemelt időszakban – mindössze 1,1 milliméter eső esett – közölte érdeklődésünkre Kincses Dániel megbízott igazgató.

Kifejtette, a vízügy aszály monitoring hálózatának adatai alapján a TIVIZIG működési területén – mint az ország keleti felében mindenhol – jelenleg súlyos aszály van.

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Azért alakulhatott ki ilyen korán, ilyen súlyos mértékű aszály, mert a téli felhalmozódás időszakában sem esett számottevő csapadék. Emiatt a Belügyminiszter már március 21-én kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot, amely keretében a gazdálkodók rendkívüli öntözési igénnyel élhetnek.

Rendkívüli öntözéssel kapcsolatos igény július elejéig 234 érkezett az igazgatósághoz, összesen 3 ezer 400 hektár területet érintően.

Most a lekötött vízmennyiség megközelíti a 3 millió köbmétert. Ezzel párhuzamosan a már az év elején bejelentett öntözési vízigényeket is folyamatosan realizálják a gazdálkodók a kialakult helyzetben, július elejéig már több mint 5 millió köbméter vizet szolgáltatott az igazgatóság öntözési célra mintegy 4 ezer 500 hektár területet érintően. Összehasonlításképpen: 2021-ben júliusig nem érte el a 3 millió köbmétert a kiöntözött víz mennyisége, 2020-ban pedig egész évben nem volt 6 millió köbméter. (2021-ben egész évben végül 12 millió köbméter vizet öntöztek ki, a mennyiség júliusban és augusztusban jelentősen megemelkedett, illetve még szeptemberben és októberben is öntöztek.)

A kialakult helyzetben vízhiány elleni védekezési készültséget tart fenn a TIVIZIG március vége óta.

Az igazgató arra is felhívta a figyelmet, fontos, hogy a tényleges öntözési célú vízigényt, a rendkívülit is, minden esetben öt nappal korábban, írásban be kell jelenteni a vízszolgáltatónak. A TIVIZIG ugyanis 392 kilométer öntöző- és 930 kilométer kettősműködésű csatornát üzemeltet a területén. A több mint 1 300 kilométer hosszúságú rendszerben pedig alapos tervezést és előkészítést igényel a meglévő vízkészleteinknek a megfelelő helyre való juttatása. Ezek a művek döntően a Keleti- és Nyugati-főcsatornák mentén találhatóak, a Tiszalöki vízlépcső üzemének köszönhetik a mesterséges vízutánpótlást. A Tisza vízhozama itt is lecsökkent, jelenleg 103 köbméter másodpercenként Tiszalöknél.

Ebből biztosítható a főcsatornák szükséges vízhozama, de az időjárástól függően rövidesen a vízkorlátozás bevezetése is indokolt lehet.

A jelenlegi hőségben ezek az öntözési munkák csak a vízhiány enyhítésére alkalmasak, tartós javulást az időjárás kedvező alakulása hozhat – tette hozzá Kincses Dániel.

SzT

Elhasznált öntözővíz mennyiség a TIVIZIG működési területén

2019: 9,69 millió m3

2018: 10,82 millió m3

2017: 10,23 millió m3

2016: 3,98 millió m3