Laikusként azt hihetnénk, hogy a kertépítés ezer négyzetméter nagyságú területen jelentős anyagi ráfordítást és szakmai segítséget kíván. Nagy Julcsi dísz- és haszonkertje azonban rácáfol erre a tévhitre. A valóságos kis oázis Derecske peremterületén, a Gödörnek nevezett városrészben pompázik, tömérdek munkát adva a környékbeli méheknek. Millió színben nyílnak a virágok, a díszágyásokat dús cserjék és terebélyes hortenziabokrok tarkítják, a nyári forróság elől pedig harmincöt fa árnyéka nyújt menedéket. Ezeken kívül – a teljesség igénye nélkül említve – találunk itt burgonyát, padlizsánt, cukkinit, tököt, salátát, káposztát, málnát, ribizlit, szilvát, kukoricát, paradicsomot, paprikát, de még fűszernövényeket is. Nem egy zöldségnek és gyümölcsnek több fajtája is terem a derecskei porta hátsó kertjében, ahol répából például rögtön négyféle is van, hiszen Julcsi nagy kísérletező, semmi újat nem fél kipróbálni. Ennek eredményeként a kert néhány esztendő leforgása alatt a műveletlen, agyagos ugarból madárénektől hangos, zöldellő ligetté cseperedett. A leleményes hobbikertész mindezt két keze munkájával, időt és energiát nem sajnálva, minimális kezdőtőke ráfordításával teremtette, bár a közvetlen családtagok időnként besegítenek az egyre szaporodó tavaszi és nyári munkálatok elvégzésébe. Julcsi minden tudását az internetről szerezte, ahol önképzéssel sajátította el a szükséges kertészeti ismereteket. A mai napig bújja a szakmai oldalakat, lelkes tagja a témába vágó Facebook-csoportoknak, illetve maga is létrehozott egyet. Az így szerzett és azóta is folyamatosan bővülő tudásnak hála, a kertben csak egy valami állandó, mégpedig a változás: évről évre egyre dúsabb és gazdagabb menedékhely, ahol a szemet gyönyörködtető látvány mellé minden látogatónak, még az ínyenc feketerigóknak is jut egy-egy finom falat.